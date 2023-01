Er komt één opsporingsprogramma over criminaliteit in Overijssel en Gelderland op regionale zenders

Dit winkelcen­trum in Deventer heeft de toekomst: ‘Het draait om compleet, compact en comforta­bel’

Wijkwinkelcentra verschieten van kleur. Je komt er niet meer alleen voor de boodschappen, maar ook om ‘te ontmoeten en wat langer te verblijven’. Er is meer horeca, steeds vaker investeren vastgoedeigenaren in ‘een warm gevoel’ en sfeer. ,,Een voorbeeld van een wijkcentrum van de toekomst? Colmschate in Deventer.”

13 december