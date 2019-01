,,Er rijden verschillende auto's achter de trailer aan”

,,Er zijn een aantal auto’s achter de trailer aangereden richting het Lauwermeersgebied,” zegt Marcel van der Dun, woordvoerder van Staatsbosbeheer. ,,We weten niet of het actievoerders zijn of belangstellenden. Er is op zich niks aan de hand, zolang ze niks illegaals doen. Er zijn wel veel mensen die met de paarden in het Oostvaardersveld een band opgebouwd hebben, want ze staan er daar dusdanig bij dat je ze wel kunt aaien of lokken met voedsel.” De Konikpaarden in het Oostvaardersveld hebben de status van gehouden dier, en werden dus wel officieel bijgevoerd. De paarden in de Oostvaardersplassen zijn wild, die worden niet bijgevoerd.”

Boze mensen

Toch is het iets wat ze bij Staatsbosbeheer liever niet zien, dat mensen de dieren voeren. Dieren die gevoerd zijn geven vaak onverwachte reacties, doordat ze eten met mensen gaan associëren. ,,Dat hebben we wel meer gezien, dat ze dan raar gedrag vertonen.” Boswachter Jaap Kloosterhuis van het Lauwermeersgebied heeft net de wagen uit het Oostvaardersveld het gebied in zien rijden. ,,Wij hadden nog ruimte voor deze veertig dieren, ze gaan hier grazen. Ik zie wel dat er een aantal auto’s achter de trailer rijden, maar wie het zijn weet ik niet. Het lijkt me dat het geen boze mensen zijn, want de dieren krijgen hier een fijn eigen gebied.” De paarden zullen even moeten wennen, maar Kloosterhuis verwacht geen rarigheden. In principe leven er alleen Konikpaarden in het gebied van 80 hectare. ,,Maar als er een ree inspringt, is die ook welkom,” lacht hij.