Er worden minder coronatests gedaan in de regio, maar GGD’s bouwen (nog) niet af

Zwolse huisfoto­graaf Eurovisie Songfesti­val blikt terug: ‘Dit was gaaf en groots!’

24 mei Zwollenaar Nathan Reinds (25) was zes weken in touw als huisfotograaf van het Eurovisie Songfestival. Moe, maar voldaan concludeert hij: ,,Dit was heel tof om te doen. Ik heb nu wel een beetje het gevoel dat ik in een zwart gat beland.’’