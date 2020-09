Erfgoedfestival beleeft dit jaar bijzondere editie: ‘Lege agenda zorgde bij artiesten voor iets extra’s’

Wielerpelo­ton koerst corona­proef door de Kop van Overijssel

6:00 Wielrenners hebben maandenlang uitgekeken naar een echte koers. Zaterdag kunnen ze hun hart ophalen bij de Omloop Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen. Het is in ons land een van de weinige koersen voor junioren en nieuwelingen die doorgaat. ,,Maar het is wel een balg met wark, zoals we dat in Genemuiden zeggen.’’