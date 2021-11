Eten, borrel of karaokebox... Spanning! Wat zit er dit jaar in het kerstpakket? Dit zien de experts

,,Vorig jaar waren de kerstpakketten heel erg gericht op het thuiszitten. We zaten in lockdown, dus maak het maar gezellig thuis in kleine kring”, zegt Martijn de Waard. Hij is relatiemanager bij Kranen Kerstpakketten in Vorden, dat jaarlijks rond de 100.000 kerstpakketten levert door het hele land. ,,Dit jaar zie je duidelijk meer beweging: we kunnen weer wat. De hit van dit jaar bij ons is de karaoke-boombox. De guilty pleasure van iedereen en iets wat veel mensen nog niet eerder in een kerstpakket hebben gezien.”