Eunice gaat morgen nog harder tekeer dan Dudley vandaag: ‘Let op je zonnepanelen en trampoline’

storm Dudley LIVE | Code geel vanwege zware windstoten, stormscha­de hindert trein- en wegverkeer

Op meerdere plekken in Nederland is er donderdagochtend sprake van overlast op de weg en het spoor als gevolg van storm Dudley. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten alert te zijn en hun rijstijl aan te passen. De dijkdoorgangen in de haven van Delfzijl worden donderdagochtend gesloten vanwege de verwachte hoogwaterstanden. Volg alle ontwikkelingen over de storm in ons liveblog.

8:35