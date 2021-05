Examenstress na 6 jaar buffelen: ‘Voelt als een verplichting dit te halen’

Hé Chard,



Vrijdag voor de meivakantie had ik mijn laatste schooldag. Ondanks dat we het niet, zoals ieder jaar, met een gala konden afsluiten, hebben we het alsnog, dankzij de avondklok, tot ‘s ochtends half vijf goed gevierd. Dat deed me pas echt beseffen hoe dichtbij het einde van mijn middelbareschooltijd al is. En wat heb ik daar zin in. Na zes heel leuke jaren wil ik nu toch echt wel wat anders.