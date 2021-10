Extra vluchtelingen? Veel gemeenten in Oost-Nederland zijn terughoudend: ‘We zitten vol’

DOMINIQUE DOET NAVRAAG Kan iedereen die gevacci­neerd is straks met een toegangsbe­wijs een restaurant of theater in?

19 september Dataverslaggever Dominique Voss zoekt de feiten achter beweringen en getallen. Deze week: bij evenementen, in de horeca, bij profsportwedstrijden of in theaters en de bioscoop wordt vanaf 25 september het coronatoegangsbewijs verplicht. Maar kan iedereen die gevaccineerd is wel zo’n bewijs maken?