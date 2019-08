Familie de Dood laat zich niet kisten

Johan en Yfke de Dood hebben samen hun riettelersbedrijf aan de Rietweg in Nederland. Al zeven generaties is het riet door hun familie geteeld. De subsidie voor het beheer van het 32 hectare grote gebied wordt gehalveerd, dat baart hun grote zorgen. Vandaar dat ze hun deuren open zetten om iedereen te kunnen laten zien wat zij doen voor dat subsidiegeld. In de hoop het tij te keren.

,,De dood waart rond in Nederland werd er gezegd”, vertelt Johan de Dood(43) uit Nederland lachend. Nederland is een piepklein gehucht aan de Weerribben. Hij is de zevende generatie riettelers van zijn familie. Samen met zijn vrouw Yfke runt hij het bedrijf. Al vanaf dat hij klein jochie was liep hij mee met zijn vader Jan Peter, die inmiddels 74 jaar is en nog volop meewerkt, maar nu als vrijwilliger, zeggen ze gekscherend. Want de ‘directeur’ is hij zelf, sinds 1 januari van dit jaar. Toch was het voor hem niet vanzelfsprekend dat hij het riet in ging. Hij had zijn monteursdiploma gehaald, maar het riet begon aan hem te trekken.

Aan de grote picknicktafel is zijn vrouw Yfke(43) en vader Jan Peter aangeschoven. Jan Peter: ,,Hij kwam, nu 23 jaar geleden bij me dat hij voor zichzelf wilde beginnen in het riet. Ik was daar aanvankelijk niet blij mee. Ik zei: da's goed, je krijgt drie hectare om het uit te proberen. Maar hij is nooit meer gestopt.” Het rietland was al zes generaties lang eigendom van de familie, ging van vader op zoon, totdat de opa van Jan Peter het in de jaren vijftig verkocht aan Staatsbosbeheer vanwege de crisis. Sindsdien pachten ze de grond.

Johan: ,,Rietteelt is steeds meer ook natuurbeheer geworden. Daar hebben we subsidie voor gekregen van de overheid. Maar nu blijkt dat die subsidie gehalveerd gaat worden.” Voor Johan en Yfke betekent dat, dat ze andere inkomsten moeten zoeken, maar ze zijn vooral bang dat telers in het gebied het beheer laten varen omdat ze niet meer voor betaald krijgen. Er zijn al telers die niet van plan zijn te gaan maaien en dat betekent verbossing van het rietland, en het einde van de ‘wetlands’. Officieel heeft Johan nog niks gehoord van de provincie Overijssel wat er met de subsidie gaat gebeuren. Maar landelijk is het al bepaald. ,,Het gaat ons 8000 euro per jaar schelen. Dat is best gek, je zou het toch wel willen weten als je salaris gehalveerd gaat worden.”

Volledig scherm Jan Peter de Dood © Wilbert Bijzitter

Een kruk

Zelf nam vader Jan Peter het rietland van zijn vader over, die was naast rietteler ook nog melkveehouder. ,,Hij zei doe je best maar neem alles maar over. We gingen samen naar Staatsbos en hij zette zijn handtekening, gaf me een hand en hij is er nooit meer weer geweest.” Jan Peter kon goed van de rietteelt leven, maar lichamelijk gezien ging hij er aan onderdoor. Het zware werk achter de zelfbinder op het land kostte hem zijn rug. ,,Ik heb tegen mijn jongens gezegd: jullie komen nooit achter zo’n zelfbinder te lopen, want ik was ver voor mijn 60e al een kruk. Ik kon nog niet van de deur naar de muur lopen.”

Quote Dat was het moment dat ik dacht: ik moet toch door, het is te belangrijk, het zit in ons bloed in onze genen we kunnen er niet mee stoppen” Jan Peter de Dood, rietteler

Hij weet het nog goed. Het was 1989, hij zat aan tafel, en zijn twee zoons zaten erbij en hij zei tegen zijn vrouw ik kap er mee, ik trek het niet meer. Op dat moment stonden zijn twee zoons op en ze zeiden: als je dat doet, dan stoppen we morgen met school. Johan en zijn vader kijken elkaar opnieuw getroffen aan. Dat was het moment dat hij dacht: ik moet toch door, het is te belangrijk, het zit in ons bloed in onze genen we kunnen er niet mee stoppen. Hij vertrok naar Italië en kocht daar een machine die het werk op het land gemakkelijker zou maken. Eigenlijk ging het bedrijf vanaf dat moment eigenlijk pas echt lopen. ,,Als we dat niet hadden gedaan, hadden wij hier nu niet meer gezeten.”

Kiekendief

Als we even later door het rietland lopen vertelt Yfke dat de kleine Joey zich ook het lekkerst voelt als hij met zijn vader in het rietveld is. Hij kan amper praten nog, maar die woorden kent hij wel. Ook Johan zelf voelt zich daar het best. Het riet ruist zacht als Johan laat zien wat hij aan het doen is. ,,Kijk, dit is de weer, waar het riet in staat, en waar we nu op lopen zijn de ribben, waar vroeger het veen op werd gelegd. Vandaar de Weerribben.” Hij laat zien waar de otter leeft in zijn rietland, de roerdomp en vertelt waar zelfs voor het eerst de kiekendief heeft gebroed. Yfke:,,Johan kent hier elke centimeter, en dat luistert best nauw want je hebt zo natte voeten.”

Volledig scherm Jan Peter de Dood © Wilbert Bijzitter

Volledig scherm Johan de Dood in zijn rietland © Wilbert Bijzitter

Een cadeautje

Je kunt wel roepen dat je te weinig geld krijgt, maar dat heeft volgens het gezin geen zin. Je moet draagvlak creëren dat mensen begrijpen dat het nodig is wat je doet. Vandaar dat ze besloten hebben om de deur open te zetten om te laten zien wat het werk inhoudt wat ze doen. Staatsbosbeheer is erg blij met hun initiatief. Ze doen het echt samen, Yfke en Johan, maar sinds de zwangerschap en de geboorte van hun zoontje Joey moeten ze de balans weer even opnieuw zoeken. Zonder het ‘vrijwilligerswerk’ van Jan Peter zouden ze het niet redden. Joey wordt door hen beiden consequent hun ‘cadeautje’ genoemd. Zes jaar geleden haalde hij mij uit Friesland, lacht Yfke. Maar ze hebben allebei een moeilijke geschiedenis achter de rug met vorige relaties, exen en kinderen. In de ellende vonden ze elkaar. Op hun gezichten is de pijn af te lezen. Nu willen ze zich vooral richten op positieve dingen. Yfke: ,,Ik ben ervan overtuigd dat we straks ooit met z’n allen aan deze grote picknicktafel zullen zitten.”

Quote Wij zijn altijd op vakantie. Ik hoef niet naar een schoon­heids­spe­ci­a­lis­te. Al het geld wat we over hebben steken we in machines, het werk nog efficiënter te kunnen doen” Yfke de Dood, rietteler

Sommige mensen vragen Yfke wel eens wanneer ze op vakantie gaan. Ze barsten allebei in lachen uit. ,,Maar wij zijn altijd op vakantie. Ik hoef niet naar een schoonheidsspecialiste. Al het geld wat we over hebben steken we in machines, het werk nog efficiënter te kunnen doen. Het enige waarop we niet bezuinigen is onze Joey.” Het is gewoon negen dagen per week werken wat wij doen. Johan: ,,Dat maakt ons niet uit. Ik ben altijd buiten.” Voor Joey er was nam Yfke wel eens tijdelijk een baantje. ,,Ja anders zit ik maar met deze twee kerels opgescheept. Het is soms best lekker om even eruit te zijn en met andere mensen contact te hebben.”

Johan kijkt over het land. ,,Ik hoor hier wij, wij horen hier, dat besef heb ik heel sterk. Het zou geweldig zijn als ons cadeautje straks de achtste generatie zou kunnen zijn. Mijn over, over overgrootopa was de laatste schoolmeester hier in Nederland en hij ligt in een heel klein plaatsje hier vlakbij begraven. Daar hebben mijn vrouw en ik ook al een plekje gereserveerd. Het voelt als een eer om te werken op het land wat vroeger eigendom is geweest.”