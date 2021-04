Fietsende pastoor Putman bestolen: ‘Vertrouw op God, maar doe wel je fiets op slot’

Het is inmiddels een bekend beeld, pastoor Roland Putman in wapperende pij op de fiets, de voeten in sandalen gestoken. Al drie jaar trapt hij meerdere keren per week op en neer tussen Stadsklooster San Damiano in Den Bosch, waar hij woont, en de dorpen van ‘zijn’ Heilige Franciscusparochie in de Bommelerwaard.