Financiële injectie van 470 duizend euro voor filmtheaters Oost-Nederland, maar is het genoeg?

Er is weer even lucht voor filmtheaters in Nederland. Het Filmfonds maakte vandaag officieel bekend dat in totaal 26 Nederlandse filmtheaters financiële steun krijgen. Is het genoeg om de coronacrisis te overleven? Een korte rondgang bij de filmtheaters van Oost-Nederland.

In Oost-Nederland gaat het om vier filmtheaters die nu gecompenseerd worden voor inkomstenderving ten gevolge de coronacrisis. Het gaat om de bioscopen het Fraterhuis in Zwolle, Filmhuis De Keizer in Deventer, Concordia in Enschede en GIGANT in Apeldoorn. Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is in totaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld en het Filmfonds heeft het bedrag tot 4,6 miljoen euro verder aangevuld. Een mooie erkenning voor de cultuur in de regio, dat vindt Henriëtte Boerhoef, directeur van het Fraterhuis in Zwolle.

In tranen

“Wij waren werkelijk tot tranen geroerd toen we het nieuws hoorden”, zegt Boerhof met een zucht. “Het is een bevestiging dat we meer zijn dan een plek waar af en toe een film gedraaid wordt. Het Fraterhuis bestaat dit jaar 40 jaar, dus dit was toch een soort kroon op ons werk. We hebben nog nooit zo veel steun gevoeld van de provincie en gemeente.” Dirk de Bruin, directeur van GIGANT in Apeldoorn onderschrijft dit. “We worden als cultuurminnend Gelderland nu belangrijk genoeg gevonden.”

Buiten heeft het Fraterhuis niet te maken met de 1,5 metermaatregel. Zolang het weer het toelaat is dit een creatieve, tijdelijke oplossing.

Quote Het zwaard van Damocles zijn we voor nu kwijt Henriëtte Boerhof, Directeur Filmtheater het Fraterhuis

Vanzelfsprekend was de steun voor het Zwolse filmtheater niet helemaal. Een lijst met 24 theaters werd door de branchevereniging aan het Rijk gepresenteerd. Het Fraterhuis zat daar niet bij. “In tegenstelling tot deze filmtheaters ontvangen wij niet al jaren een standaard culturele subsidie”, legt Boerhof uit. “Wij moesten achteraf gaan aantonen dat we toch echt een filmtheater zijn met bijvoorbeeld aandacht voor educatie. We leken tussen wal en schip te vallen, maar we zijn blij dat het gelukt is. Het zwaard van Damocles zijn we voor nu kwijt.”

1,5 meter zit in de weg

Dat de financiële injectie hoognodig is, mag duidelijk zijn. Reikhalzend werd er uitgekeken naar de versoepelingen van 1 juli, maar de 1,5 metermaatregel blijft in de weg zitten. Veel bioscopen vrezen mede hierdoor het einde van het jaar niet te halen.

De Bruin: “Voor 2020 zitten we goed, maar 2021 wordt spannend. We kunnen wel meer voorstellingen gaan doen, meer langere dagen draaien... Alleen zolang die 1,5 meter geldt, gaan we het aan het eind misschien niet halen.” Zonder financiële steun had het Fraterhuis in elk geval moeten sluiten dit jaar.

Creatief nadenken

“Er is weer wat lucht, maar de zuurstof ontbreekt nog. Mocht de 1,5 meterregel afgeschaft worden, dan heb ik goede hoop dat we het weer gaan redden. Tot die tijd moeten we creatief nadenken. Wij denken na over een extra zaal, maar bovenal: aandacht voor goede ventilatie. Misschien moeten we ook naar het kaartsysteem kijken: geef mensen makkelijker hun geld terug als ze ziek worden bijvoorbeeld.”

De afgelopen weken was het nog redelijk rustig in de filmzalen. Zijn de bioscopen voor de komende maanden nog een beetje optimistisch? “Dat is natuurlijk ook dit seizoen. Het is mooi weer en mensen hebben lang binnen gezeten. Dat patroon zien we andere jaren ook”, vertelt Boerhof. “Ik heb een klein beetje mijn hoop gevestigd op het najaar. Dan verwacht ik weer goede drukte. En als die 1,5 meter eruit gaat, dan kunnen we onszelf weer gaan redden.”