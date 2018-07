Flevoland is de landelijke hotspot voor biologische landbouw

Het aantal biologische landbouwbedrijven is in een jaar tijd met bijna een vijfde toegenomen. Flevoland is dé hotspot voor biologisch boeren.

In april 2017 telde ons land 1.687 biologische boerderijen. Dat zijn er 245 meer dan een jaar eerder, zo blijkt uit nieuwe CBS-cijfers.

Een opmerkelijke stijging, want in de afgelopen vijf jaar bleef het aantal biologische landbouwbedrijven zo rond de 1.400 schommelen. Het totale aantal landbouwbedrijven nam juist af: van ruim 70.000 in 2011 naar bijna 56.000 in 2016 en krap 55.000 dit jaar.

Flevoland

Flevoland blijkt de hotspot van het biologisch boeren te zijn, want van de vijf gemeenten met de meeste biologische landbouwbedrijven liggen er drie in deze provincie; Dronten, Noordoostpolder en Lelystad. Dronten kent zelfs de meeste biologische landbouwbedrijven van alle gemeenten: 81 stuks. Daarmee maakt deze vorm van landbouw een vijfde deel uit van het totale aantal landbouwbedrijven in die gemeente. In een jaar tijd nam het aantal bioboeren er met 15 toe.

Ook Raalte steekt gunstig af ten opzichte van omliggende gemeenten als het gaat om biologische landbouw bedrijven. De gemeente telt 25 bio-landbouwers. Er kwamen in 2016 en 2017 in totaal drie bij.

Zuivelsector

Vooral de zuivelsector is bezig met een biologische inhaalslag, constateert stichting Bionext. Eind vorig jaar was meer dan de helft van de 'omschakelende' boeren (136) melkveehouder.



Die beweging is volgens Bionext (een samenwerkingsverband tussen biologische boeren, tuinders, producenten en winkels) onder meer een gevolg van het melkquotum dat is losgelaten. Het plafond voor te produceren hoeveelheid melk verviel, waarna de productie en dus het aanbod toenam. Het bedrag dat boeren kregen voor hun melk nam tegelijkertijd af. De prijs die boeren krijgen voor biologische zuivel bleef daarentegen redelijk stabiel.

LTO Nederland bevestigt die trend. ,,De meerprijs is interessant voor melkveehouders'', zegt woordvoerder Maarten Leseman. ,,Je hoeft weinig meer te doen om een redelijke meerprijs per liter melk te krijgen. Melkveehouders zijn zich ook bewust van hun maatschappelijke omgeving en die vraagt om koeien in de wei en duurzaamheid.'' Daarnaast spelen ze graag in op behoefte aan nieuwe concepten. ,,Bijvoorbeeld Albert Heijn die al hun eigen merken biologisch wil hebben. Zij zoeken voor hun melkproducten ruim driehonderd boeren bij elkaar die exclusief voor Albert Heijn gaan leveren.''

Betere verkaveling

Dat Flevoland intussen hotspot is op terrein van biologisch boeren verbaast de LTO-woordvoerder niet. Zonder agrariërs in andere delen van het land tekort te willen doen zegt hij: ,,Het is vaker zo dat in Flevoland, waar de wat grotere bedrijven zitten, betere verkaveling is en betere grond, eerder dit soort trends worden opgepakt. Goed voorbeeld doet goed volgen. Als de buurman het doet, moet ik het ook maar eens gaan proberen en dan kunnen we samen het schaalvoordeel ervan hebben; zo werkt dat vaak.''