Flevolandse boswachters ruimen op Vlieland aangespoelde troep op

In de dagen daarna werden de stranden met man en macht schoongemaakt, waarbij ook militairen van de Johannes Postkazerne in Havelte werden ingezet. Maar lichter materiaal, zoals plastic, is vanaf het strand de natuur in gewaaid en ligt nu in de duinen en gebieden waar dieren lopen te grazen. ,,Onze collega’s op het eiland kunnen wel wat steun gebruiken bij het opruimen’’, zegt Harco Bergman.

Hoe ben je op het idee gekomen?

Wat tref je zoal aan?

,,We zijn begonnen in een gebied waar koeien en schapen grazen. Daar lag veel verpakkingsmateriaal, vooral plastic en flessendoppen, maar ook stukken touw. Je wilt niet dat die dieren dat binnen krijgen. In linie zijn we door het gebied gelopen en alles wat we tegenkwamen is opgepakt en in zakken gestopt. We hebben een aanhanger vol. Verder zijn we in de duinen bezig troep op te ruimen dat tussen het helmgras ligt. Zo proberen we te voorkomen we dat het verder het eiland op waait.’’