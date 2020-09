Flink meer drugslabs opgerold: sterke stijging in Oost-Nederland

De politie rolde in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk meer drugslabs op in vergelijking met voorgaande jaren. De stijging is zo'n vijftig procent. De provincie Overijssel behoort tot de sterkste stijgers.

In de eerste helft van 2020 zijn 65 productielocaties van synthetische drugs ontdekt, zo maakte de politie vandaag in het halfjaarlijkse rapport bekend. Dat is fors meer dan in voorgaande jaren. Toen lag het aantal ontdekte drugslabs in het eerste halfjaar gemiddeld rond de 40.



In Overijssel werd in 2018 en in 2019 in totaal twee locaties ontdekt. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er al drie labs opgerold. Ook in Gelderland is sprake van een stijging: daar zijn dit jaar elf productielocaties aangetroffen. In 2018 (8) en 2019 (9) lag dit cijfer gemiddeld lager.

De belangrijkste reden voor deze stijgingen is het meelezen van berichten van criminelen op de Encrochat-server, zo stelt de politie. Maandenlang konden rechercheurs live meekijken met criminelen die gebruikmaakten van de chatdienst. ,,Dit onderzoek heeft geleid tot extra veel succesvolle interventies. Door de bank genomen is het aantal ontdekte labs door toeval, melding en onderzoeken namelijk ieder jaar ongeveer hetzelfde. Het ene jaar zie je een lichte daling en het andere een lichte stijging, maar nooit zo sterk als die 50 procent van nu”, zegt Max Daniel, portefeuillehouder drugs bij de politie.

Van de 65 aangetroffen drugslabs betrof het in 16 gevallen een lab waar crystal meth werd geproduceerd. Al eerder uitte de politie haar zorgen maakt over de opkomst van deze verwoestende drugs. In een riante villa in Willemsoord werd in mei nog een crystalmethlab aangetroffen. Er zijn aanwijzingen dat de Mexicaanse drugswereld daarbij betrokken is.

Dumpen

In vergelijking met 2019 is het aantal aangetroffen dumplocaties van drugsafval in de eerste helft van 2020 niet gestegen. Dat is ook in Overijssel en Gelderland het geval. Dat past niet bij de trend die bij het oprollen van productielocaties zichtbaar is. ,,Uit een aantal factoren blijkt dat er anders met afval wordt omgegaan”, verklaart Daniel. ,,Zo blijven aanzienlijke hoeveelheden afval achter in vaten, jerrycans of opslagcontainers op verlaten productieplaatsen.”

Volledig scherm De villa aan de Ronde Blesse in Willemsoord waar een crystalmethlab verstopt zat. © Wilbert Bijzitter