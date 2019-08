Flinke plensbuien en stevig onweer op komst: vanmiddag code geel in Oost-Nederland

Het gaat vanmiddag flink plenzen in Oost-Nederland. Ook is er stevig onweer op komst. Tussen 14 en 17 uur geldt in Gelderland, Flevoland en Overijssel code geel.

Het KNMI verwacht veel regen en hagel in korte tijd. Ook worden er enkele onweersbuien verwacht en trekt de wind aan, met windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur. Komende dagen zal het vaker tot een waarschuwing voor onweersbuien komen, maar de buien zijn dan waarschijnlijk minder zwaar.

Vanochtend zijn in het westen en noorden al enkele pittige buien mogelijk. Daarbij kan ook onweer voorkomen. In de rest van het land blijft het in de ochtend waarschijnlijk droog met een afwisseling van stapelwolken en zon.

,,Het voelt de komende dagen een beetje als september. De zomer bereikt namelijk een dieptepunt wat de temperatuur betreft. Op veel plaatsen blijft het kwik onder de 20 graden. Ook vallen er stevige onweersbuien’’, voorspelt Diana Woei van Weerplaza.

Lokaal veel regen

Het weerbeeld is tamelijk wisselvallig. Vandaag komen er eerst in het westen en noordwesten buien voor, lokaal met onweer. De buien verplaatsen in de loop van de dag naar het oosten. Daarbij is volgens Weerplaza kans op hagel en lokaal veel regen, 20 tot 30 mm. De verschillen in neerslag zijn groot, het kan op sommige plaatsen ook nagenoeg droog blijven met. Naast buien komt de zon ook geregeld tevoorschijn. Vanmiddag ligt de temperatuur tussen de 19 graden in het noordwesten tot 22 in het zuidoosten daarbij waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Sterrenregen

De bewolking belemmert vanavond en vannacht het zicht op de vallende sterren. Vannacht is de pieknacht van de vallende sterren van de Perseïden. Alleen de helderste exemplaren zijn met het blote oog te zien. Het beste kijkmoment is tussen 4 en 5 uur, net na maansondergang en voordat het licht begint te worden. In Oost-Nederland komen veel wolkenvelden voor en is de kans op opklaringen klein. Bovendien trekken enkele buien over het land. Voor degenen die buiten de meteoren willen spotten is het dus handig om voor de zekerheid een poncho bij de hand te hebben.

In de tweede helft van de week verandert er weinig, het tamelijk onbestendige zomerweer met enkele buien houdt aan. De middagtemperatuur gaat wel een fractie omhoog maar het blijft nog steeds aan de koele kant voor deze fase van augustus.