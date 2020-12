FNV: Petitie gaat de grote onvrede bij ’s Heeren Loo bewijzen

Het rommelt bij ’s Heeren Loo, was het nieuws in november. De zorginstelling voor mensen met een beperking, met locaties in bijvoorbeeld Apeldoorn, Deventer, Ermelo en Harderwijk. De leiding intimideert personeel en schendt cao-bepalingen, stelde FNV. Is er volgens FNV iets veranderd?

FNV’er Sedouki: ,,Wij hadden een bijeenkomst met de raad van bestuur van ’s Heeren Loo. Leden zeiden geraakt te zijn door alle verhalen, geluiden van begrip. Kort daarop kwam echter ineens een ronduit teleurstellende reactie per brief. Nee, Raad van Bestuur gaat tóch niet in op bepaalde zaken en biedt geen excuses aan. Ook bagatelliseren zij misstanden, tot incidenten. Een gesprek met werknemers? Nee. Ondertussen gaan cao-schendingen door.

Op sommige locaties moeten werknemers ineens uren inhalen, die zij in het verleden vanwege corona-omstandigheden niet konden draaien. Geheel buiten hun schuld. Duidelijke afspraak, in coa-gehandicaptenzorg, was dat werknemers deze uren niet hoefden in te halen. Nu zeggen managers ijskoud: ‘Zeg, hoe gaan wij die coronadagen verrekenen?’

De cao zegt daarbij: tijdelijk zijn andere werklocaties, werkzaamheden en werktijden mogelijk, door corona. Dat tijdelijke mag maximaal drie maanden duren en moet in overleg met personeel. Nog steeds werken personeelsleden vaak gedwongen op andere locaties, onder protest. Niet vol te houden met hun privé-situatie.’’

U gaf de vorige keer aan: als de leden het willen en ’s Heeren Loo verandert niet, dan zijn juridische stappen het laatste middel, mochten leden instemmen. Is het zover?

,,Nee. We gaan eerst een petitie houden. Die de 16.000 personeelsleden, en cliënten of gezagvoerders, kunnen tekenen. ’s Heeren Loo, met als voorzitter Jan Fidder, doet al deze dingen als incidenten af. Onze leden hebben de behoefte een petitie te starten omdat er veel speelt, niet alleen bij de dagbestedingen, de woningen, maar bijvoorbeeld ook bij de gezinshuizen. Samen willen de collega’s, als collectief, dat de misstanden na maanden worden opgelost, niet alleen met woorden... Met daden.

De leden willen met de petitie aantonen dat het geen incidenten zijn. Dat de misstanden zich op veel locaties voltrekken.’’

U vertelde dat personeelsleden zich ook geïntimideerd voelden door de managers en andere leidinggevenden. Teksten als: doe je het niet, dan zien wij dat als pure werkweigering.

,,Het typische is dat wij horen dat sommige managers in toon 180 graden zijn gedraaid. Wij denken dat managers opdracht hebben gekregen zich anders te gedragen. Het gaat op zo’n aparte wijze. Het personeel kreeg ineens presentjes met snoep en koekjes, er wordt opeens waardering uitgesproken. Maar waardering moet je ook tonen. Je lijmt dingen niet met koekjes.’’

Zijn jullie iets opgeschoten met de vorige actie?

,,De roosters werden te laat geleverd, dat is veranderd, iets concreets. We hebben daarbij nog meer werknemers die opstaan en het niet langer pikken. We moeten door, want zolang de werkgever blijft zeggen dat enkel een aantal werknemers klaagt over het beleid, zijn de oplossingen nog lang niet in zicht. We kregen onlangs een nieuwe brief van Fidder. Daarin stelde hij: waar de één zich slachtoffer voelt van de pandemie, heeft de ander er kracht uit geput om oplossingen te zoeken. Dus als je je beroept op cao-rechten gedraag je je als slachtoffer?’’

De Stentor sprak in een videocall met drie medewerkers van verschillende ‘s Heeren Loo-locaties en had schriftelijk contact met werknemers. Zij onderschreven daarin de onvrede over het inhalen van corona-uren en het verplicht werken op andere locaties. Zij wilden niet met naam en toenaam genoemd worden.

Reactie ‘s Heeren Loo op ‘FNV-interview’: Geprobeerd is Jan Fidder te interviewen. Voorzitter Raad van Bestuur bij Stichting ‘s Heeren Loo. Die zegt geen tijd te hebben. Woordvoerders reageren namens hem, die willen niet op specifieke vragen ingaan. Ze mailen een statement als wederhoor. Willeke van Uden: ,,Corona heeft weerslag op de hele maatschappij. Ondanks alles werken wij met hart en ziel om de zorg voor cliënten te continueren. En om onze medewerkers en cliënten zo gezond mogelijk te houden. Dit vergt veerkracht. En geeft onrust en onzekerheid over hoe lang we dit nog moeten volhouden. Wij zijn trots op onze medewerkers. Leidinggevenden en de raad van bestuur steken veel energie in het continu in gesprek zijn met medewerkers. Met de FNV is gesproken en daarbij zijn antwoorden gegeven op hun vragen. We hanteren de CAO. Dus ook als het gaat om bijvoorbeeld urenbetaling en roosteren. Maar soms zijn er noodsituaties. Dat er toch mensen op het laatste moment ziek worden of thuis moeten blijven vanwege besmettingen in het gezin. Dan moeten wij roosters en uren aanpassen.’'