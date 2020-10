Fors meer besmettingen in Flevoland, Nijkerk weer terug bij af

CHECK JOUW PLAATSHet aantal nieuwe corona-besmettingen is het afgelopen etmaal in Flevoland flink toegenomen. In de regio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland werden de afgelopen 24 uur minder nieuwe besmettingen gemeld dan een dag eerder.

Het aantal besmettingen nam in Flevoland met 107 toe, gisteren lag dit aantal nog op 74 nieuwe besmettingen.

Voor de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werd gisteren met 239 nieuwe besmettingen een enorme toename gemeld. Dit was driemaal zoveel als een dag eerder. Vandaag er kwamen er 151 nieuwe coronabesmettingen bij.

In de regio IJsselland nam het aantal besmettingen met 92 toe. Gisteren lag deze toename nog op 107 nieuwe positieve coronatesten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Code rood

Door de toename in Flevoland schoten de gemeenten Noordoostpolder (+15) en Lelystad (+26) vandaag naar donkerrood.

Berkelland (+15) en Dalfsen (+10) blijven net als gisteren in het donkerrood staan. Daarnaast nam het aantal besmettingen in Nijkerk (+28) weer fors toe. Nijkerk ging gisteren nog van donkerrood naar oranje, maar is nu weer terug bij af. De problemen in Nijkerk ontstonden een paar weken geleden nadat veertien jongeren uit Nijkerkerveen besmet raakten op een illegaal feestje.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De gemeenten Harderwijk, Hattem, Lochem, Nunspeet, Olst-Wijhe, Putten, Staphorst en Voorst verkeerden gisteren nog in de categorie donkerrood, maar zagen vandaag een gering aantal nieuwe besmettingen, waardoor zij naar een veiligere kleurcode zijn gegaan.

Onder de inwoners van de gemeente Heerde en Ommen werd de afgelopen 24 uur niemand positief getest op corona.

Dagrecord

Landelijk gezien steeg het aantal besmettingen met 5983, dat is opnieuw een nieuw dagrecord. Het oude record heeft slechts een dag standgehouden. Een dag eerder had het RIVM 5829 meldingen van positieve tests gekregen. Positief is dat de stijging van vandaag (+162) veel minder fors is dan een dag eerder (+837).

Bekijk op deze interactieve kaart hoe het virus zich in jouw gemeente ontwikkelde.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Randstad

In Amsterdam werden de afgelopen 24 uur 493 positieve testen genoteerd. Dat zijn er 53 meer dan gisteren. In Den Haag was eveneens een toename te zien. Van 316 naar 411 in de afgelopen 24 uur. In Rotterdam steeg het aantal positieve corona-uitslagen eveneens: van 422 naar 446.

Het aantal sterfgevallen steeg met veertien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Die informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren dertien sterfgevallen gemeld.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier al onze video's over het coronavirus

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.