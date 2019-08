Fors tekort aan openbare laadpalen: Apeldoorn, Zutphen en Zwolle scoren het minst slecht

In deze regio kunnen bezitters van een elektrische auto maar het best in Apeldoorn, Zutphen of Zwolle wonen, al is de infrastructuur in 2020 ook in deze drie steden nog lang niet dekkend voor het aantal milieuvriendelijke auto’s. Die schommelt in deze steden namelijk tussen de dertig en 45 procent.

Niet voorbereid

Slechte dekking

Forse opgave

De score, zoals de onderzoekers van Over Morgen hebben berekend, geeft inzicht in de mate waarin het huidige netwerk van openbare laadpalen is voorbereid op toekomstige vraag van elektrische voertuigen van bewoners in 2020. Zowel binnen als buiten de Randstad zijn opmerkelijke verschillen waarneembaar in de mate waarin gemeenten de elektrische autorijder faciliteren, concludeert Over Morgen. ,,Een ruime meerderheid scoort in elk geval een onvoldoende en daar ligt dus een forse opgave de komende jaren”, aldus de onderzoekers. ,,De verwachting is immers dat er 200.000 elektrische voertuigen gaan rijden in Nederland. Een groot deel, circa 70%, moet namelijk opladen in de openbare ruimte".