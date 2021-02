Fractieleider CDA stapt per direct uit Provinciale Staten Overijssel: ‘Moeilijk om te gaan met politieke versnippering’

Het besluit van Rutten komt na een roerige week. Op woensdag 27 januari verliet ze de vergadering van de Provinciale Staten, nadat PVV-leider Erik Veltmeijer de coalitepartijen voor ‘lafbekken en sukkels’ uitmaakte en er binnen haar eigen fractie onenigheid was ontstaan.

Verharding in de politieke arena

„Na zes in in de Staten, waarvan de laatste twee jaar als fractievoorzitter, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik het erg moeilijk vind om met de versnippering van de politieke omgeving en de gevolgen daarvan om te gaan”, zegt Rutten in een verklaring. „Voor nu neem ik afscheid en wens ik alle Overijsselse Statenleden veel succes met hun intensieve en uitdagende taak als volksvertegenwoordiger.”

De toonzetting in de laatste discussie over de schade aan de huizen langs kanaal Almelo-De Haandrik is voor Rutten een van de druppels. Nadat coalitiepartijen een nieuw debat daarover hadden geblokkeerd, twitterde PVV’er Erik Veltmeijer: ‘Wat een triestheid. Gedupeerden, excuses voor deze lafbekken in de provinciale politiek. Sukkels zijn het.’ Deze uitlatingen vielen verkeerd bij de CDA-fractieleider. Onlangs uitte Rutten tijdens een vergadering ook al haar zorgen over de in haar ogen grimmige sfeer in de Staten.

Onenigheid in eigen fractie

Na de toch al hoogoplopende emoties ontstond er woensdag ook nog onenigheid binnen haar eigen CDA over een voorstel over de verdeling van de fractiegelden van de gesplitste fractie van Forum voor Democratie.

Afgesproken was dat het CDA voor de verdeling zou stemmen, maar tijdens de vergadering overwoog fractielid Bart van Moorsel toch tegen te stemmen. Een schorsing van 20 minuten hielp niet om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, waarop Bouwien Rutten de vergadering verliet.

Met eigen campagne in de Staten

Het besluit van Rutten is opvallend. Zij is niet alleen Statenlid bij CDA Overijssel, maar ook nog eens de voorzitter van haar fractie. De Agelose kreeg in 2015, toen nog als raadslid in de gemeente Dinkelland, een teleurstellende twintigste plek op de kieslijst voor de Statenverkiezingen toebedeeld. Toch wist ze met een eigen campagne genoeg stemmen (ruim 2700) te halen voor een zetel in Zwolle.

Bij de laatste verkiezingen in maart 2019 kreeg Rutten zelfs 9.000 voorkeursstemmen toebedeeld. Als Statenlid heeft Rutten naar eigen zeggen een bijdrage mogen leveren aan veel belangrijke thema’s in de provincie, zoals de zorgen om het milieu, asbestverwijdering en de aanpak van bodemverontreiniging.