Geen asielkitten voor Tonny (76): ‘Ze is afgewezen op haar oude gezicht’

Tonny leidt een actief en zelfstandig leven, gaat wekelijks naar de kroeg en maakt veel gebruik van haar seizoenskaart van FC Utrecht. Een maand geleden ging ze naar het Utrechtse Dierenasiel om wat gezelschap aan haar leven toe te voegen. Van tevoren had ze meerdere keren gebeld om haar wens, een kitten of in ieder geval een jonge poes, te bespreken en deze middag zou er een nestje in het asiel arriveren. Bingo, dacht ze. Opgetogen trommelde ze haar zoon Eddy op en samen gingen ze naar het asiel. „De vrouw achter de balie zei echter direct al dat ze een vervelende mededeling had. Ik kreeg geen kitten, omdat dat niet bij mij zou passen.”



Daarop wilden Tonny en zoon Eddy uitleg. Die kregen ze naar hun zin onvoldoende. „Kittens zouden druk zijn en in de gordijnen hangen, ik zou dat op mijn leeftijd niet meer aankunnen. Ik was met stomheid geslagen.” Ja, ze zou een andere poes kunnen krijgen, eentje van negen jaar oud. Maar ze wilde juist geen gevormde, oudere kat meer. Veertien jaar geleden haalde ze een oudere kat uit datzelfde asiel en dat was geen succes, de kat was schuw en bang. „Nu wilde ik een jong diertje dat aan me zou kunnen wennen. Als ik er niet meer ben, gaat het dier naar Eddy, dat hebben we afgesproken.”