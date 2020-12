Geen geknal van vuurwerk of champagnekurken: hoe vier jij dit jaar Oud & Nieuw?

- Zat je in voorgaande jaren ondergedompeld in het feestgedruis van jouw stamcafé en moet je dit jaar helemaal alleen Oud & Nieuw vieren?

- Zit je normaal gesproken met een trillend bang hondje op een stiltecamping, maar kan je nu gewoon lekker thuisblijven?

- Liep je in voorgaande jaren tot 05.00 uur ‘s ochtends over straat rugzakken vol vuurwerk op te stoken en ga je nu om 22.00 uur al naar bed?

- Stond je de hele dag oliebollen te bakken voor de familie die dit jaar niet komt?

- Zit je net in quarantaine en moet je de jaarwisseling alleen doorbrengen?