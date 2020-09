Geen nieuws kunnen volgen? Met dit overzicht ben je snel op de hoogte

Urker vissers zijn ontzet over een actie van Greenpeace. De organisatie dumpt zwerfkeien op het Britse deel van de Doggersbank om zo het werk van vissers onmogelijk te maken. Vanaf Urk is er nu een brandbrief richting minister Schouten gegaan. ,,Het is onverteerbaar dat onze vissers en hun schepen moedwillig in gevaar worden gebracht door dit soort acties.’’

Het Isendoorn College in Warnsveld wil geen verdere toelichting geven op het plotselinge ontslag van een geschiedenis leraar. Omdat het ‘iets is tussen werkgever en werknemer’. Ouders zijn ontdaan door de ingreep. ,,Je denkt iemand te kennen en dan gebeurt er zoiets. De schrik zit er wel even in.” Het ontslag zou zijn vanwege het overtreden van het social media-protocol.

Na het vinden van een lichaam op het Stationsplein in Apeldoorn werd vandaag de omgeving afgezet. Medisch onderzoek leidde tot de conclusie dat de man, zittend op een bankje, een natuurlijke dood gestorven is. Het is nog onduidelijk wat de man, die van buitenlandse afkomst is, bij het Apeldoornse station deed.

De actie van Famke Louise is toch niet voor niks geweest. Het heeft voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care aan het denken gezet. Hij realiseert zich dat er teveel angst gecommuniceerd wordt. ,,Corona is ernstig, maar het is geen ebola waar hele steden door omvallen.”

Het was geen ‘all you can eat’ in restaurant Samen, dat zijn naam wat al te letterlijk had en teveel gasten had binnengelaten om aan de coronaregels te kunnen voldoen. Gevolg: Iedereen moest in alle haast naar buiten. Het restaurant is op last van de gemeente gesloten. Een van de gasten reageerde: ,,Ik ben longpatiënt, ik dacht veilig te gaan eten en dan is het niet zo. Er waren veel te veel mensen.”

Lin Wang (46) overleefde ternauwernood een aanslag van een kok uit zijn eigen restaurant in Apeldoorn. Hij kwam voor een betere toekomst naar Nederland, maar is nu alles kwijt. Door de enorme littekens, onder meer in zijn gezicht, komt hij het liefst niet meer onder de mensen. Laat staan dat hij pontificaal in de krant wil. Zijn hoofd doet nog elke dag pijn en hij ligt bijna de hele dag ineengedoken onder een wit dekentje op zijn witleren bank.

Regionale homo-ontmoetingsplaatsen liggen onder vuur. Grondeigenaren en andere tegenstanders willen dat de homoseks er stopt. ,,Ouders rijden nietsvermoedend voorbij en moeten ineens peuters uitleggen dat die mannen zeker geen haasje-over-spelen.”

Dan nog even dit: Het leek een Hollywood-script, maar in België gebeurde het echt dit weekend. Een wanhopige echtgenoot kaapte met twee vrienden een helikopter om zijn vrouw uit de gevangenis te bevrijden. Het liep echter allemaal anders dan ze gedacht hadden.

