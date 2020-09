Geen nieuws kunnen volgen? Met dit overzicht ben je snel op de hoogte

,,Jij moet je bek houden!” Nee, dit keer niet uit de mond van onze premier maar wel uit een van de mannen die betrokken was bij de vechtpartij in Giethoorn gisteren. Inmiddels zijn er nieuwe beelden naar buiten gekomen en wordt het slachtoffer van de forse mishandeling nu ook gezien als verdachte.

53 minuten lang heeft Sven (3) in het ijskoude water gelegen voordat hij gered werd door agenten. De jongen kwam tijdens een dagje uit met zijn vader in het kanaal terecht in het Drentse Ubbena. Hij had op dat tijdstip allang weer thuis moeten zijn bij zijn moeder in Utrecht. Vader Paul den B. (4) werd vandaag veroordeeld tot een celstraf.

Kussen, strelen en masturberen en in meerdere gevallen orale en anale seks..Een 49-jarige Nederlandse financieel directeur van een zendingsorganisatie in Malawi is aangeklaagd voor het seksueel misbruiken van studenten en werknemers. Hij was, voor hij naar Malawi vertrok, leerkracht op een reformatorische basisschool in Staphorst.

Een forse stijging in het aantal coronabesmettingen. Het aantal positieve testen kwam deze week voor het eerst boven de 10.000 uit. Ook het aantal ziekenhuisopnames en overleden mensen nam toe. Wil jij weten hoe dat in jouw gemeente zit? Check het hier.

Rij jij in een Tesla? Dan ben je overgeleverd aan grootschalige schending van de privacyregels. In een Tesla rijdt Big Brother mee, dat is de conclusie van een Duits instituut.

Een opgerolde cocaïnewasserij in Nijeveen en een loods in Apeldoorn met 120.000 kilo steenkool, waar mogelijk 15 procent cocaïne in was ‘opgelost'. Wat het verband is en wat er gebeurde in Apeldoorn? Dat lees je in dit verhaal.

Wat doe je als je door corona je baan dreigt kwijt te raken als chef in een restaurant? Drinken. Althans, dat deed de 35-jarige Mohanathas P. uit Amsterdam. Hij werd na zijn zuippartij-zich van geen kwaad bewust- geboeid wakker in een politiecel. De 35-jarige Mohanathas P. uit Amsterdam bleek zichzelf ten overstaan van twee kinderen van 6 en 7 te hebben bevredigd bij een speeltuin aan de Botter in Lelystad.

In de Oosterschelde is dinsdagmiddag een joekel van een lederschildpad gespot. Het dier is liefst 2,5 meter groot. Jaap van der Hiele van Reddingsteam Zeedieren heeft het dier geïdentificeerd en noemt het een bijzondere waarneming. ,,Ik heb dit nog nooit gezien.”