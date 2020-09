Geen nieuws kunnen volgen? Met dit overzicht ben je snel op de hoogte

Oké, een motief konden ze niet vinden. Maar voor de rest is justitie er rotsvast van overtuigd dat Peter P. zijn vrouw vermoordde op hun zeilschip voor de kust van Colombia. En dus wil de officier van justitie hem 8 jaar de cel in hebben. Hoe een droomreis vanuit Heino strandde in een nachtmerrie.

Als auto's botsen ligt de weg al bezaaid met brokstukken. Maar als vrachtwagens tegen elkaar knallen... Dat ziet er dan zo uit. ‘Een wonder dat het zo is afgelopen.’

Hoera, de extra rijstroken op snelweg A1 richting het oosten zijn eindelijk open! (Maar daarmee is de overlast nog niet voorbij...)

Coronaboete gehad als burger? Dan heb je binnenkort tóch geen strafblad meer. Minister Grapperhaus (die van de coronabruiloft...) maakt dat morgen bekend.

Ze is een jihad-bruid, maar ook verstandelijk beperkt en verward. Ze mist een voet en ligt in haar eigen uitwerpselen in een tentje. En tóch is ze voor volgens de overheid een gevaar voor ons land. En dus weigert de Nederlandse overheid in actie te komen.

Deze dominee uit Kampen ging vier keer (bijna) dood. Dus nu had hij nog tijd om een boek te schrijven. ‘Ik ben blij dat ik er nog ben.’

Ze slapen al weken in de cabine van hun truck, doen hun behoefte in de struiken en wassen zich met water dat ze zelf meenemen. Probeer daar niet aan te denken als je een bed, bank of spullen voor je badkamer koopt bij IKEA, het bedrijf waar ze voor rijden. ‘Dit zijn middeleeuwse toestanden.’

