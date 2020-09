Geen nieuws kunnen volgen? Met dit overzicht ben je snel op de hoogte

Ze waren het coronavirus alweer bijna vergeten in het woonzorgcentrum in Ugchelen, maar ineens is de keiharde realiteit terug. Het virus heeft weer toegeslagen en dat merken bewoners en hun familie.

Ineens ging het mis. Uit het niets. Wedstrijdpaard Karsten (9) gleed plotseling onder zijn berijder Saskia Meinema weg. Dood. Een droevig moment op het NK Dressuur in Ermelo. Met de Friese hengst leek niks mis. Hoe kon dit gebeuren?

Het coronavirus sloeg al genadeloos toe in Heerde en dus wordt er angstig gekeken naar nieuwe besmettingen die zijn opgedoken. Opnieuw zijn koorleden het slachtoffer. ,,Dit is slecht nieuws, ik schrik hier echt van.”

Ze werd opgesloten, geslagen, uitgehongerd. Haar telefoon was geblokkeerd, haar bankrekening overgenomen. Een stagiaire werd jarenlang vastgehouden door een kapper en zijn vrouw. Uiteindelijk wist ze een manier te vinden om uit de hel te ontsnappen: één van de klanten werd haar redding.

Hij maakte al vrijwillig een bedrag over om te laten zien dat hij fout zat, maar nu heeft minister Grapperhaus ook officieel een boete gekregen voor het overtreden van de coronaregels op zijn eigen bruiloft. Grapperhaus is er niet blij mee. En dat is niet zo gek, want deze boete heeft voor hem ook buiten de politiek gevolgen.

Van de buitenkant ziet het er misschien niet meteen speciaal uit, maar de vier huizen in dit gebouw in Deventer zitten op een hele opmerkelijke manier in elkaar. En dat blijft niet onopgemerkt. Niet alleen gluren mensen naar binnen, het gebouw maakt ook kans op een prijs. Maar wat maakt dit felgroene bouwsel nou zo bijzonder?

Volledig scherm Het Havenhuis in Deventer, mogelijk het mooiste woongebouw van Nederland. © Liselotte Kolthof

De allergie was bekend, maar dat een simpele wespensteek de dood van Theo (69) zou betekenen had niemand verwacht. En toch gebeurde het. Zijn vrouw Corin vond hem aan de keukentafel. Altijd kerngezond en ineens was het voorbij.

Dan nog even dit:

De vorige opgave leverde een gigantisch bedrag van 48.100 euro op. Gerald uit Genemuiden had het ook graag willen hebben, maar hij moet ‘genoegen nemen’ met een veel kleinere prijzenpot. Toch is ook dat niet mis. En dat allemaal omdat hij het geluid wist te raden. Had jij het geweten?

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.