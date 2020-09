Geen nieuws kunnen volgen? Met dit overzicht ben je snel op de hoogte

We weten het wel, maar we doen het nog lang niet goed genoeg. IJssellanders moeten zich beter aan de coronaregels houden, zo vindt de Veiligheidsregio. En anders? Dan volgen er regionale extra maatregelen .

Het verborgen gezin in Ruinerwold werd ontdekt doordat één van de zonen Gerrit Jan Van D. (69) hulp zocht in de kroeg. Diezelfde zoon lijkt de politie ook een enorme dienst te hebben bewezen met het overhandigen van opvallend materiaal .

Boer John Overvelde uit Terwolde zag vanavond een parachute naar beneden dwarrelen boven zijn weiland. Toen hij toch even poolshoogte ging nemen, trof hij een gewonde man aan in het gras bij zijn koeien.

Opeens klonk er vanmiddag een hele harde knal in een winkelstraat in Dedemsvaart. ,,Kijk allemaal de rugtas van uw zoon na!”, stelt de politie daarom dringend.

Mensen opsluiten en onder mensonterende omstandigheden gruwelijk bedreigen. Dat was volgens het Openbaar Ministerie het doel van het martelcomplex dat in juni in Brabant werden ontdekt.

Als kind vond ze het ‘verschrikkelijk’ , maar sinds zeven jaar is de Zwolse lifestyleblogger, structuurjunkie én schrijfster Cynthia Schultz ‘verslaafd’ aan de hobby waar ze een boek over schreef.

DJ uit Emmeloord is mogelijk ‘de leukste hond van Nederland’. Gerard Ekdom organiseert in zijn show op Radio 10 een heuse verkiezing. De Berner Sennenhond werd als één van de vijf kandidaten eruit gepikt door dierenvriend Martin Gaus. Baasje Brigitta is in de wolken: ‘Het is zó'n lieverd!’