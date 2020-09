Geen nieuws kunnen volgen? Met dit overzicht ben je snel op de hoogte

Criminelen houden wel van Overijssel, ze vestigen zich er namelijk in toenemende mate. De politie meldt dat het aantal opgerolde drugslabs in Oost-Nederland aanzienlijk is toegenomen. Dankzij het kraken van de chats van de drugsproducenten konden er 50% meer laboratoria opgeruimd worden.

Het is goed voor te stellen dat ze bij scheepswerf Royal Huisman in Vollenhove trots zijn op hun laatste productie: de APEX 850. Normaal zouden ze nu in Monaco lopen te pronken met hun nieuwste speeltje voor miljardairs, maar de corona dwingt het bedrijf tot een online presentatie. Meest in het oog springend is de mast van het schip: 107 meter hoog. En daarmee hoger dan het Vrijheidsbeeld en nog wat indrukwekkende bouwwerken.

Volledig scherm De hoogte van de mast van het schip uit Overijssel in vergelijking met gebouwen wereldwijd. © royal huisman

Zwolle staat in het rijtje van in totaal bijna zestig plaatsen waar de coronacrisis economisch gezien het zwaarst voelbaar is. Met name grote binnensteden merkten veel van het wegblijven van toeristen en ‘funshoppers’. Bij kleinere plaatsen gaat het juist goed: ‘Crisis pakt niet voor iedereen slecht uit’

Actiegroep Viruswaarheid heeft er voor gezorgd dat de telefonistes van een woonzorgcentrum in Goirle belaagd werden. Door een oproep gingen tientallen mensen bellen met het centrum en scholden de medewerkers de huid vol. De aanleiding voor de actie was het feit dat de deuren daar vanwege corona voor de tweede keer op slot waren gegaan.

In 2025 zou begonnen moeten worden met de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland. Tenminste als het aan de VVD ligt. Volgens die partij is er ruimte en noodzaak voor drie tot tien van die centrales in ons land.,,Kernenergie is vooral in politiek Den Haag een taboe. Daarbuiten niet’’, zegt VVD-Kamerlid Mark Harbers.

De Meilandjes willen het graag goed doen voor iedereen. Dat blijkt niet alleen uit hun tv-serie, waar ze in hun Franse chateau voor iedereen zorgen, maar ook nu na hun verhuizing naar het Gelderse Hengelo. De buurt is uitgenodigd voor een feestje, maar om te zorgen dat de festiviteiten niet verstoord worden door een toeloop van fans hebben ze beveiligers ingehuurd.

Suiker, bewerkt voedsel en stress. Dat zijn volgens arts en onderzoeker William Cortvriendt (64) de belangrijkste oorzaken voor kanker. In zijn net verschenen boek Kankervrij uit hoe het komt dat we het risico daarop hebben verdubbeld in de afgelopen dertig jaar. ,,Ik raad je af ooit nog suiker te eten.’’

Dan nog even dit: Wat doe je als je boven de stad opeens geen thermiek meer hebt en neerstort met je luchtballon? Dan vertrouw je op de bevolking, van in dit geval Nijkerk. Die hielp een ballonvaarder en zijn passagiers. Zo werd de mand door vele handen via een fietspad naar een weiland geduwd.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.