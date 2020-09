Geen nieuws kunnen volgen? Met dit overzicht ben je snel op de hoogte

Was het een bewuste actie of een noodlottig ongeval? Wat gebeurde er precies nadat een maaltijdbezorger uit Steenwijk ruzie kregen met klant in Drenthe? De politie weet het niet. Dat het slachtoffer - twee maanden na het incident! - deze week overleed, maakt het alleen maar triester.

Eén bonk spieren. Iemand die hard trainde. Een goed mens ook, type knuffelbeer. Maar hij zit wel in de cel nu. Doodde Jacob (34) echt zijn bloedeigen moeder in Heerde? ‘Ik geloof het gewoon niet.’

Voor het eerst in maanden zijn daar weer die bedroevende krantenkoppen. ‘Corona slaat hard toe: zeven nieuwe coronadoden in Overijssel’. Dat het RIVM krampachtig doet over cijfers, vindt burgemeester Eddy Bilder van Zwartewaterland maar niets. ‘Alsof we in de middeleeuwen leven.’

De woede over samenklittende supporters van Willem II in Tilburg was groot vandaag. ‘Zorgelijk. Onverantwoord.’ Zijn de fans de maatregelen zat? Doen ze niet meer mee? Deze expert probeert het uit leggen.

In andere tijden was het een wereldwijd schandaal geweest. Maar met de huidige president van Amerika is het - bijna - niet meer dan een bericht. ‘CIA bevestigt jarenlang vermoeden: Donald Trump krijgt steun van de Russen.’

Je wilt weten of je corona hebt, maar je wilt niet aansluiten in een lange wachtrij? Op deze commerciële testlocatie in Zwolle moet je wel zelf dokken, ‘maar dan kan ik tenminste morgen weer aan het werk’.

Nou, nog maar een keer dan. Omdat sommige mensen het nog steeds niet willen geloven. Matthieu (37) was topfit, maar ligt nu in het ziekenhuis met corona. ‘Blijkbaar denken veel mensen dat het nep is.’ Zijn verhaal gaat nu viraal.

Volledig scherm Matthieu maakt een selfie in het ziekenhuis.

