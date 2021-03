Geen vrienden en familie van onze topsporters naar Tokio: ‘Jammer, ze hadden zich erop verheugd’

Wielrenner Kirsten Wild uit Zwolle

,,Vanuit het oogpunt van het Internationaal Olympisch Comité is de beslissing begrijpelijk. Voor mijn goede vriendin en teven diehard fan Ineke is het echter zeer teleurstellend dat ze er niet bij kan zijn tijdens mijn laatste deelname aan de Olympische Spelen. Ze stuurde me ook meteen een berichtje nadat de beslissing bekend was gemaakt. ‘Nee..’ schreef ze. Het was ook een hele onderneming. Kaartjes en verblijf regelen, reis plannen, onzekerheid door corona, een jaar uitstellen en er naartoe leven in onzekerheid. Dan is het ineens een grote teleurstelling als het niet doorgaat. Ook voor mijn vriend, die graag wilde komen, is dit niet leuk. Zij steunen mij door dik en dun en waren er graag bij geweest, ze hadden zich erop verheugd. En ik had ze er graag bij gezien, natuurlijk. Ik vond het ook supergaaf om al die familieleden en vrienden op de tribune te zien tijdens het WK in Apeldoorn. Maar het is zoals het is en ik kan me daar wel bij neerleggen. Het doel wordt er niet anders van en ik voel hun steun ook als ze er niet zijn.’’