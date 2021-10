Gekte compleet: bijna alle huizen in de regio weg boven de vraagprijs

Bijna alle huizen in Flevoland (92 procent) zijn in het 3de kwartaal van 2021 boven de vraagprijs verkocht. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van de NVM, de belangenorganisatie van makelaars en taxateurs. Ook andere delen van de Stentorregio blijven onverminderd in trek bij huizenkopers met percentages van 80 tot 86 procent.

Nederland is onderverdeeld in COROP-gebieden waarmee dit soort cijferanalyses worden gemaakt, de provincie Flevoland vormt in haar eentje zo’n gebied.

Uit de NVM-rapportage blijkt dat het ook in COROP-gebieden Zuid-West Overijssel (86 procent), Achterhoek (83 procent), Noord-Overijssel (81 procent) en de Veluwe (80 procent) normaal is geworden om over te bieden op de vraagprijs van een koophuis.

Zie hieronder hoeveel procent van de huizen in jouw regio werd verkocht boven de vraagprijs:

Toenemende krapte huizenmarkt

Dat overbieden wordt veroorzaakt door de toenemende krapte op de woningmarkt, volgens de NVM. In het afgelopen kwartaal werden fors minder huizen verkocht dan een jaar eerder door NVM-makelaars. Zij noteerden van juni tot en met augustus ruim 32 duizend transacties en dat is bijna dertig procent minder dan vorig jaar.

De vraag blijft daarentegen oplopen, waardoor de gemiddelde verkoopprijs van huizen in Nederland met bijna twintig procent is gestegen ten opzichte van de prijs in het derde kwartaal van 2020.

Vorige maand bleek al uit CBS-cijfers dat huizen in Nederland in 5,5 jaar tijd waren gestegen met 60 procent. Flevoland was ook toen een uitschieter: daar steeg de huizenprijs sinds 2015 tot en met kwartaal 2 van dit jaar, gemiddeld met 75 procent.

Onvrede neemt toe

De toenemende gekte op de huizenmarkt zorgt volgens de NVM in toenemende mate voor onvrede bij woningzoekenden. NVM-voorman Onno Hoes spreekt daarom van ‘geen fleurig beeld’.

De NVM stelt dat de gekte onder andere wordt veroorzaakt door de extreem lage hypotheekrente in combinatie met grote particuliere spaartegoeden en een sterke economie. Volgens de NVM bieden huizenkopers daarom bewust ‘de hoofdprijs’ om anderen af te troeven.

Tweedeling

Hoes legt uit dat het voor verkopers van huizen gunstig kan zijn om de overwaarde nu te gelde te maken. Maar om daarna een geschikte woning te vinden, blijkt een hele opgave. Het zorgt ervoor dat mensen wel twee keer nadenken voordat ze hun huis te koop zetten.

Dat belemmert volgens Hoes de doorstroming, niet alleen op de koopmarkt, maar ook tussen huur en koop. Het maakt ook de tweedeling in de samenleving tussen woningbezitters en woningzoekers volgens hem groter.

