Gelderland en Overijssel kleuren donkerrood op Europese coronakaart

Gelderland en Overijssel staan in de top drie van Nederlandse provincies met de meeste coronabesmettingen per 100.000 inwoners. De grootste brandhaard is Limburg met 703 positieve coronatests per 100.000 inwoners in de afgelopen veertien dagen. In Gelderland waren dit 589 coronagevallen en in Overijssel 566 per 100.000 inwoners.