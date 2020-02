Gemeentelijke woonlasten dit jaar in Oost-Nederland fors omhoog: inwoners Oldebroek de klos, Harderwijkers lachen

De gemeentelijke woonlasten voor een gezin gaan dit jaar in Oost-Nederland in alle gemeenten omhoog, behalve voor de inwoners van Harderwijk. Inwoners van de gemeente Oldebroek krijgen de grootste lastenstijging te verwerken. Gezinnen in die gemeente moeten bijna een kwart meer betalen dan afgelopen jaar.

Waar een gezin in Oldebroek vorig jaar nog 665,74 euro kwijt was aan gemeentelijke woonlasten stijgen die kosten dit jaar met iets meer dan 150 euro tot 815,88 euro. Andere gemeenten in Oost-Nederland waar de gezamenlijke kosten van onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing met meer dan tien procent stegen zijn Apeldoorn (+17,4%), Brummen (+13,6%), Ermelo (+13,3%), Lochem (+12,6%). Landelijk gezien ligt de gemiddelde stijging op 5,2 procent ten opzichte van 2019.

De enige gemeente in Oost-Nederland waar deze drie opgetelde woonlasten omlaag gaan is Harderwijk. Harderwijker gezinnen betalen dit jaar 0,2 procent minder aan gemeentelijke woonlasten: van respectievelijk 274,20 euro naar 265,67 euro dit jaar. In heel Nederland dalen slechts in 19 van de 355 gemeenten de gemeentelijke woonlasten.

Als je de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing voor dit jaar los van elkaar bekijkt dan vallen daar ook een aantal forse stijgingen en dalingen op.

OZB

Gezinnen in Brummen betalen dit jaar 38,2 procent meer ozb dan vorig jaar en daarmee is Brummen de grootste stijger voor deze gemeentelijke belasting in Oost-Nederland. In de gemeente Ermelo (+26,3%) gaan meerpersoonshuishoudens de OZB-verhoging ook voelen in de portemonnee. Gezinnen in Harderwijk zien als enige in Oost-Nederland deze kostenpost afnemen. Zij betalen 3,1 procent minder ozb.

Rioolheffing

De rioolheffing in de gemeente Voorst nam met bijna een kwart af: van 277 euro in 2019 naar 210,32 euro dit jaar. Verder betalen inwoners van Hellendoorn (-9,7%), Nunspeet (-2,7%), Nijkerk (-13,0%) en Putten (-4,9%) dit jaar ook minder rioolheffing.

Vuilnis

Inwoners van Apeldoorn betalen dit jaar ruim 40 procent meer aan afvalstoffenheffing. Daarmee krijgen gezinnen in Apeldoorn voor deze heffing te maken met de grootste stijging in Oost-Nederland. In Lochem (+29,1%) en Putten (+25,0%) betalen gezinnen dit jaar ook flink meer aan afvalstoffenheffing. Inwoners van de gemeente Bronckhorst (-0,7%), Nunspeet (-3,4%) en Zeewolde (-1,9%) krijgen dit jaar een minder zware aanslag voor vuilnis voor de kiezen.