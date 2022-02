Gemeenten in de regio kleuren geel-blauw voor Oekraïne: ‘We doen dit uit boosheid en onmacht’

Foto'sGemeenten in de regio Oost-Nederland kleuren geel-blauw om hun steun te betuigen aan Oekraïne. Of het nu verlichte pleinen, fonteinen of gebouwen zijn, of vlaggen van de Oekraïense tweekleur. Sommige gemeenten gaan zelfs creatiever met de Oekraïense vlag om.

In Apeldoorn kleurt de Apeldoornse toren blauw, één van de twee kleuren uit de Oekraïense vlag. Burgemeester Heerts: ,,Op deze manier willen wij als stad onze steun aan Oekraïne tonen en laten we zien dat we meeleven met haar inwoners en slachtoffers.”

Volledig scherm In Apeldoorn kleurt de toren van het stadhuis blauw, één van de kleuren van de vlag van Oekraïne. © Gemeente Apeldoorn

De gemeente Bronckhorst laat weten: ,,De Russische inval in Oekraïne is een daad van ongekende agressie en heeft ons diep geschokt. Wat een hartverscheurende beelden zien we van de bevolking van Oekraïne, die van de ene op de andere dag in een afschuwelijke oorlogssituatie zijn beland. We leven in Bronckhorst intens met hen mee en met iedereen die dierbaren heeft in het land. Daarnaast is een vlag besteld om bij het gemeentehuis op te hangen en brengen we in kaart hoe we verder kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvang van vluchtelingen of ondersteunen van mogelijke initiateven uit de Bronckhorster samenleving.”

Eind vorige week heeft de burgemeester van Brummen via een Weblog zijn eerste bevindingen van de inval van Rusland in Oekraïne met inwoners gedeeld. Omdat het volop campagnetijd is, hielden verschillende politieke partijen afgelopen zaterdag samen een bijeenkomst, waarbij burgemeester van Hedel mede namens de zes partijen een toespraak hield en zijn medeleven uitte naar de inwoners van Oekraïne en iedereen die slachtoffer is geworden van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De campagneactiviteiten worden op een meer ingetogen manier doorgezet.

Volledig scherm Politieke partijen stonden zaterdag stil bij Oekraïne in Brummen. © Gemeente Brummen

De Wilhelminabrug, één van de iconen in Deventer is verlicht in de kleuren geel en blauw uit de vlag van Oekraïne.

Volledig scherm De Wilhelminabrug in Deventer is in de kleuren blauw en geel aangelicht. © Gemeente Deventer

Ook de gemeente Dronten heeft de vlag gehesen. Burgemeester Jean Paul Gebben: ,,De klokkentoren van het Huis van de Gemeente Dronten is vanavond verlicht met de blauw-gele kleuren van de Oekraïense vlag. Ook hebben wij vandaag de Oekraïense vlag gehesen. Net als andere steden en dorpen in Nederland willen we zo onze steun uitspreken voor Oekraïne en haar bewoners.”

Volledig scherm De vlag van Oekraïne wappert voor het stadhuis van Dronten. © Gemeente Dronten

De gemeente Elburg heeft een creatieve manier gevonden om met de situatie in Oekraïne om te gaan. Dit weekend klonk het volkslied van Oekraïne in de binnenstad van Elburg als steun aan het Oekraïense volk. Gisteren verscheen er al een verklaring van de burgemeester: ,,Terwijl wij ons voorbereiden op het ‘feest van de democratie’, de gemeenteraadsverkiezingen, wordt elders in Europa een democratisch land haar vrijheid ontnomen door een dictatoriaal buurland. Wij volgen met ontzetting en afschuw de gebeurtenissen in de Oekraïne. Wij verwerpen met de grootst mogelijke afkeer de agressie van het huidige regime van Rusland tegen het vrije en democratische Oekraïne. Ons meeleven gaat uit naar alle inwoners van de Oekraïne.”

De gemeente Hardenberg besteedt morgen aandacht aan Oekraïne in de gemeenteraad. De gemeente Olst-Wijhe had nog geen vlag van Oekraïne. Die is volgens een woordvoerder inmiddels besteld, na het arriveren wordt deze opgehangen. Burgemeester Ton Strien gaat vanavond een verklaring voorlezen in de raadsvergadering.

De gemeente Harderwijk heeft voor het stadhuis naast de Nederlandse vlag ook de vlag van Oekraïne hangen. De gemeente Hattem heeft een statement gelanceerd. Daarin stelt de gemeente ‘met ongeloof en ontzetting’ te hebben kennisgenomen van de gebeurtenissen in Oekraïne. ‘We veroordelen scherp wat de Russische machthebbers deze week hebben ontketend.’

Volledig scherm De gemeente Harderwijk heeft ook een vlag opgehangen uit solidariteit met Oekraïne. © Gemeente Harderwijk

Het Raadhuis in Heerde is vanavond geel-blauw aangelicht. Burgemeester Jan Willem Wiggers: ,,We doen dit uit boosheid en onmacht over wat er in Oekraïne gebeurt. We leven mee met de inwoners van dat land.”

Volledig scherm Het raadhuis in Heerde is verlicht in de kleuren van Oekraïne. © Gemeente Heerde

In Kampen is zaterdag een stiltewandeling geweest, om steun te betuigen aan Oekraïne. Verder zijn sinds vrijdag de komende dagen de Kamper Stadsbrug (geel) en de Nieuwe Toren (blauw) aangelicht. Tot en met in ieder geval vandaag kleurt in Kampen de Nieuwe Toren blauw en de stadsbrug geel als verwijzing naar de kleuren van de vlag van Oekraïne. De gemeente Kampen wil hiermee op een symbolische manier haar steun uiten voor de bevolking van Oekraïne in het conflict met Rusland. Burgemeester Sander de Rouwe: ,,Het geweld waar de Oekraïense bevolking nu mee wordt geconfronteerd is onacceptabel. Wij kunnen ons niet voorstellen wat zij moet doorstaan en leven mee.”

Volledig scherm Kampen kleurt geel-blauw. © Foto Tennekes/Gemeente Kampen

Het gemeentebestuur van Lelystad zegt ‘enorm mee te leven met iedereen in Oekraïne na de Russische inval.’ Door het hijsen van de vlag van Oekraïne in de vlaggenmast voor het stadhuis is dat zichtbaar. Burgemeester Mieke Baltus: ,,Het is verschrikkelijk wat er gebeurt in Oekraïne. Het is onvoorstelbaar dat er oorlog in Europa is. Niet voor niets vieren we jaarlijks onze vrijheid en realiseren we ons hoe belangrijk dat is. De Russische inval in Oekraïne doet ons beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ons hart gaat uit naar iedereen in Oekraïne.”

Volledig scherm Voor het gemeentehuis in Lelystad hangt een Oekraïense vlag. © Gemeente Lelystad

Een woordvoerder van de afdeling communicatie van de gemeente Lochem laat weten dat er een Oekraïense vlag is besteld. ,,Zodra hij binnen is, hijsen we hem in top bij het gemeentehuis naast de vlag van Lochem en de Achterhoek. De burgemeester heeft vrijdag diverse media te woord gestaan over zijn ongemakkelijke gevoel bij het energiecontract met Gazprom en zijn oproep aan het Rijk om hierop actie te ondernemen. Daarnaast zet hij de pen in als wapen. In ons gemeentenieuws voor alle inwoners komt woensdag een duiding over de situatie in Oekraïne.”

De gemeente Meppel betuigt haar steun aan het Oekraïense volk. Daarom hangt vanaf vandaag de Oekraïense vlag bij het stadhuis als steunbetuiging. Burgemeester Richard Korteland: ,,Ik ben, net als vele Meppelers, geschrokken van de ontwikkelingen in Oekraïne. Om de Oekraïners vanuit Meppel een hart onder de riem te steken, hangt vanaf vandaag de blauw-gele vlag van Oekraïne bij het stadhuis.”

Volledig scherm De vlag van Oekraïne hangt bij het stadhuis van Meppel. © Daan Prest/Gemeente Meppel

Het gemeentehuis Nunspeet is aangelicht. De Breunis van der Weerd, burgemeester van Nunspeet heeft een uitgebreid statement opgesteld: ,,De afgelopen dagen staat het nieuws geheel ook in het teken van ‘vrijheid’. Of beter gezegd, het ontnemen van vrijheid. Wij volgen met ontzetting en afschuw de gebeurtenissen in Oekraïne en zien de aangrijpende beelden van een volk dat in vrijheid leefde, maar door onnodig oorlogsgeweld nu zijn eigen huis en haard moet achterlaten. Er komt weer een vluchtelingenstroom op gang. We zijn ontzet door deze agressieve daad van een regime dat het niet zo op heeft met de vrede en de vrijheden die wij in onze Westerse samenleving zo waarderen.”

Volledig scherm Het gemeentehuis in Nunspeet. © Gemeente Nunspeet

Sinds afgelopen vrijdag kleurt de fontein op de Deel in het centrum van Emmeloord in de kleuren geel en blauw van Oekraïne. Burgemeester Roger de Groot plaatste daar afgelopen vrijdag een bericht over op zijn social media.

Volledig scherm Het plein in Emmeloord kleurt geel-blauw. © Gemeente Noordoostpolder

In Oldebroek wapperen bij het gemeentehuis de Oekraïense en Oldebroekse vlag naast elkaar, als steun aan het Oekraïense volk. Vanuit de gemeente is de volgende steunbetuiging online gezet: ,,Als gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en medewerkers van de gemeente Oldebroek zijn we geschrokken van en geschokt door de ontwikkelingen in de Oekraïne. Het is vreselijk wat er gebeurt, niet te bevatten, verwerpelijk en angstig ook. Wij vinden dat iedereen, volwassenen en kinderen, in vrede moet kunnen leven en opgroeien. In onze gedachten en gebeden zijn we bij de inwoners van Oekraïne en leven we mee met alle mensen die direct geraakt worden door deze oorlog.”

Volledig scherm Ook in Oldebroek wappert de Oekraïense vlag. © Gemeente Oldebroek

De monumentale leeuw in Park 1813 op de Lemelerberg in de gemeente Ommen is gekroond met een Oekraïense vlag. Adri Pouw uit Lemele ontdekte het vlagvertoon tijdens een wandeling rondom het bakstenen monument. Het plaatsen van de vlag van Oekraïne als morele steun aan het land dat is aangevallen door het Russische leger, past in dit natuurgebied van Landschap Overijssel. ‘Park 1813' is in 1913 geopend ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de onafhankelijkheid van Nederland, die werd uitgeroepen na de Franse overheersing.

Volledig scherm De monumentale leeuw op de Lemelerberg is door onbekenden gekroond met een Oekraïense vlag. © Adri Pouw

De gemeente Putten heeft via burgemeester Henk Lambooij een statement opgezet: ,,De oorlog aan de rand van Europa treft op de eerste plaats de burgers van Oekraïne. Maar ons land, en dat moeten wij goed beseffen, staat niet aan de zijlijn. Nederland ondersteunt de Oekraïne zowel humanitair als ook militair. Daarmee zijn wij onderdeel van het conflict. Wij zijn partij. Dat heeft ook gevolgen voor het dagelijks leven in Putten. Misschien wel voor langere tijd. Onze strijdmachten, ook gelegerd in onze regio, zijn in verhoogde staat van paraatheid.’’

Ook zegt Lambooij niet uit te sluiten dat er in de komende maanden een beroep op Putten wordt gedaan voor opvang. ,,Voor nu zijn mijn gedachten bij het Oekraïense volk. Laten wij hopen op recht, rede, rust en vrede.”

De oorlog in de Oekraïne grijpt ook de gemeente Staphorst aan. Een woordvoerder laat weten: ,,Ons hart ligt bij de mensen die hierdoor worden getroffen. Burgemeester Jan ten Kate zoekt verbinding met onze inwoners die hun herkomst hebben liggen in de Oekraïne, om hen een hart onder de riem te steken.”

Op Urk is de vuurtoren van het voormalige eiland verlicht. De gemeente laat weten: ,,Urk is solidair met Oekraïne. In gedachten zijn we verbonden met de inwoners en de regering. Wij bidden voor hun veiligheid, om wijsheid voor hun leider en om vrede in de regio.”

Volledig scherm De vuurtoren van Urk is verlicht in de blauwe kleur van de Oekraïense vlag. © Gemeente Urk

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Voorst betuigt eveneens zijn steun aan Oekraïne. ,,We leven van dag tot dag mee met alle inwoners van Oekraïne en met Oekraïners die wonen in de gemeente Voorst. Dat is wat het college en inwoners van de gemeente Voorst op dit moment kunnen doen. Daadwerkelijk tonen dat wij meeleven met de bevolking van Oekraïne. Wij tonen dit door de Oekraïense vlag te hijsen voor het gemeentehuis in Twello. Deze vlag is een belangrijk symbool voor de democratie die Oekraïne is en wenst te blijven. Als college van B&W staan wij voor democratie. De pijler van onze westerse samenleving.”

Volledig scherm Ook Voorst laat zien mee te leven met Oekraïne. © Gemeente Voorst

In Zeewolde wordt de verlichting in het centrum vanaf vanavond ingesteld op blauw geel. Donderdag stond de verlichting al op blauw maar nu komt geel erbij. De Oekraïense vlag is in bestelling en zal binnenkort ook wapperen als steunbetuiging.

‘Make love not war ❤️’ is de boodschap van de gemeente Zutphen. De Oekraïense vlag wappert aan het oude stadhuis uit solidariteit met de bevolking van Oekraïne.

Volledig scherm Make love, not war in Zutphen. © Gemeente Zutphen

Zwolle leeft volgens een woordvoerder van de afdeling communicatie erg mee met Oekraïne en haar inwoners. ,,Dat hebben we onder meer geuit door de Oekraïense vlag te hijsen bij het Stadhuis en ons uit te spreken op social media. Daarnaast heeft er afgelopen vrijdag ook een vredesloop plaatsgevonden.”

Volledig scherm Zwolle wil ook aandacht vragen voor de situatie in Oekraïne door een vlag te plaatsen van het land. © Gemeente Zwolle