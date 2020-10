Gemeenten kleuren van donkerrood naar oranje, alleen aantal nieuwe besmettingen in IJsselland neemt toe

Check jouw plaatsHet aantal corona-besmettingen in zowel Flevoland als Noord- en Oost-Gelderland steeg afgelopen 24 uur minder hard dan de dag daarvoor. Dit in tegenstelling tot de cijfers in IJsselland: daar nam het aantal positieve tests binnen een etmaal opnieuw fors toe, geheel in lijn met de landelijke cijfers.

In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland daalde het aantal nieuwe positieve test in vergelijking met de dag daarvoor. Gisteren werden er nog 171 mensen positief getest, vandaag waren dat er 100 minder. In Flevoland daalde het aantal van 92 naar 70. In IJsselland testten 94 mensen positief op corona, zeven meer dan de dag daarvoor.

Landelijk gezien steeg het aantal besmettingen met 4.966 tot bijna vijfduizend. Morgen komt het totaal aantal besmettingen in ons land boven de 150.000 uit. De grens van 100.000 werd eind september bereikt.

Oranje in plaats van donkerrood

Hoewel gisteren de kaart van Oost-Nederland donkerrood kleurde, zijn nu de meeste gemeenten weer oranje. Alleen Nijkerk en Olst-Wijhe blijven donkerrood. In Raalte is een forse stijging te zien, in Brummen een opvallende daling zien.

Waar de plotselinge stijging in Olst-Wijhe vandaan komt is een raadsel. Volgens de gemeente gaat het om op zichzelf staande gevallen en is er geen sprake van brandhaarden. De problemen in Nijkerk ontstonden een paar weken geleden nadat veertien jongeren uit Nijkerkerveen besmet raakten op een illegaal feestje.

De gemeente Staphorst, die na drie kerkdiensten met zeshonderd aanwezigen onder een vergrootglas ligt, wisselt de afgelopen dagen tussen donkeroranje en rood. Zwartewaterland staat net als gisteren op nul besmettingen. Ook in Elburg kwamen er de afgelopen 24 uur geen besmettingen bij.

Amsterdam blijft coronahoofdstad, maar minder positieve testen

In Amsterdam werden de afgelopen 24 uur 461 positieve testen genoteerd. Dat zijn er twaalf minder dan gisteren. In Rotterdam en Den Haag steeg het aantal positieve corona-uitslagen opnieuw. In Rotterdam van 270 naar 326 en in Den Haag van 185 naar 326. En ook in Twente, de regio die afgelopen week in een brandhaard veranderde, steeg het aantal besmettingen opnieuw. Gisteren werden daar nog 137 positieve test genoteerd, vandaag waren dat er 214.

Meer dan duizend mensen in het ziekenhuis

Het aantal ziekenhuisopnames is het afgelopen etmaal gestegen tot boven de duizend. Landelijk gezien kwamen er 46 patiënten bij, waarvan er twintig op de intensive care belandden. In totaal liggen er nu 1.021 mensen in het ziekenhuis, 210 van hen liggen op de intensive care. Elf patiënten zijn verplaatst naar een ziekenhuis in een andere regio.

Ook in Oost-Nederland zijn patiënten in het ziekenhuis beland. Het gaat om mensen uit Lelystad, Kampen, Deventer, Nunspeet en Apeldoorn.

