Gemist? 19-jarige wees krijgt thuis dankzij lezer & wéér een parachutist neergestort

De 19-jarige ‘dakloze’ wees Annick van Eekeren krijgt een appartement dankzij een meelevende lezer. Zij verloor eind 2019 kort na elkaar haar beide ouders en moest van de gemeente haar huis verlaten. Gelukkig bood een lezer met een hart van goud n a het lezen van haar verhaal in de krant haar een appartement aan. Het is één van de verhalen van afgelopen week die je gelezen moet hebben.

Prinsjesdag - Afgelopen week was het weer Prinsjesdag. De economische voorspellingen voor 2021 zijn nog onzeker, maar toch gaan sommige huishoudens er op vooruit. Check in deze tool of jij er in koopkracht op vooruit of achteruit gaat. Startende huiseigenaren en huurders kunnen volgend jaar in elk geval een steuntje in de rug verwachten.

Weer een parachutecrash - Begin deze maand stortten twee parachutisten in opleiding neer op vliegveld Teuge. Twee weken later gebeurde hetzelfde op Texel, nadat twee mannen in de lucht met elkaar in botsing kwamen. En gister was het weer raak in Terwolde. Eén man stortte neer in een weiland. ,,We zagen de originele parachute naar beneden dwarrelen en de parachutist kwam er achteraan gevlogen met zijn hulpparachute.” Alle parachutisten hebben de crash overleefd.

Heldendaad - In Deventer raakte een vrouw met haar auto te water waarna buurman Martin Makkink geen seconde twijfelde en in het water sprong om haar eruit te halen. ,,Onwerkelijk om hier een auto in het water te zien, maar je bedenkt je geen moment en komt in actie.”

Coronaverhalen - Veel regionale oplevingen van het virus zorgen voor een dreiging aan lokale maatregelen. Veiligheidsvoorzitter Peter Snijders roept inwoners van IJsselland op zich beter aan de basisregels te houden. In Deventer stapte een leerling in de lesauto op dezelfde dag dat ze een coronatest had laten doen; de test bleek later positief en de instructeur kon tien dagen niet rijden.

Tussen hoop en vrees - Verslaggever Kay Scholten vertelt over de impact van coronastress op zijn gezin en de familie Schellekens zit wegens ernstig zieke vader al sinds maart in isolatie. Voor hun zoon Oscar (4) zoeken ze een speelmaatje. ,,We denken als ouders dat het belangrijk is dat onze zoon met leeftijdsgenoten speelt. Als volwassene kun je een kind niet geven wat een kind aan een kind kan geven. Daarom zoeken we een kindje dat ook in isolatie leeft, als speelkameraadje voor Oscar.”

Kattenkwaad - Jagende katten bijten miljoenen vogels dood en dat terwijl er miljoenen euro's gaat naar de bescherming van vogelsoorten. Ecologen willen nu dat het laten loslopen van katten strafbaar wordt. ,,Mensen denken dat ik een kattenhater ben, maar dat is absoluut niet waar. Ik vind katten ook lief. Maar ik zie dat ze veel vogels doden en vind dat daar iets aan moet gebeuren.”