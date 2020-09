Gemist? Aantal autobranden blijft maar stijgen en oude bekende duikt op in tv-show

WAT TE DOEN? - De afgelopen maanden sidderden Epe en Vaassen door een serie autobranden. Eerder dit jaar was het al raak in Apeldoorn en Deventer. Het aantal branden blijft maar stijgen, de vraag is: wat kunnen we doen tegen de autopyromaan? Het tegengaan van autobranden staat bij de hulpdiensten al langer hoog op de agenda. Maar het blijft lastig: ,,Auto’s worden nu eenmaal van brandbare materialen gemaakt.’’

NIET AANGESTOKEN - Dan een andere brand: in Deventer is dit weekend een woning verwoest aan de Scheldestraat. Na onderzoek van de brandweer blijkt het vuur niet te zijn aangestoken, zo liet de politie vanmiddag weten. De brand ontstond in de woonkamer van het huis. Naast de bank, op de plek waar het internetmodem stond.

GEVONDEN - Een reeks fietsendiefstallen in de omgeving van Ermelo lijkt te zijn opgelost. De politie ontving de afgelopen weken meerdere aangiftes van diefstallen van e-bikes. Deze opvallende stijging leidde tot een onderzoek die uitkwam bij een loods aan de Tolweg in het Veluwse dorp. In totaal werden 22 fietsen gevonden. Drie mannen zijn gearresteerd.

OUDE BEKENDE - Voormalig tv-presentator Willem Bol was gisteravond te zien in het nieuwe zangprogramma Hit The Road op SBS6. Zijn dochter Veerle (19) deed auditie bij Gordon en vertelde dat haar ouders en zij noodgedwongen in een vakantiepark in Heino wonen. Vervolgens zong ze speciaal voor haar vader het nummer Ik heb je lief van Paul de Leeuw.

AAN KOP - Twee overwinningen en de eerste plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Voor motorcoureur Jeffrey Buis uit Steenwijkerwold kon de manche op het circuit van Aragón niet beter verlopen. ,,Ik sta eerste in alle lijstjes waar ik eerste in kan staan.’’

VEEL VERDRIET - Het was een slagveld. Corona sloeg van half maart tot eind april diepe wonden in verzorgingshuis Brinkhoven in Heerde. Het werd 25 van de 72 bewoners fataal. De achterblijvers pakken nu de draad weer op, maar de verwoestende werking van het virus heeft bij iedereen littekens achtergelaten.