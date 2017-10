Gemist? Ad en zijn vrouw winnen bijna twee ton

,,Leven in afhankelijkheid van de dialyse is geen leven.'' Apeldoorner Paul Hofstra maakt het niet mooier dan het is. Maar nu hij toch met de vele uren aan de dialyse moet leven gebruikt hij de andere uren zo optimaal mogelijk. Hoe? Hij bouwde de motor na die in The Walking Dead is te zien. En daarvoor gebruikte hij eigen bloed.