Gemist? 'Allah Akbar' op Urk en vechthonden die bomen slopen

Een messenzwaaier zorgde voor een onrustige morgen op Urk deze week. Verder bleken veel vernielde bomen in Oost-Nederland prooi geweest te zijn van vechthonden. En mocht je dit ook gemist hebben: de Zwolse stationszanger Hans had een geweldige week.

1) Waarschuwingsschot - Een 47-jarige man uit Nagele zorgde er voor dat agenten een waarschuwingsschot moesten lossen. Hij stond in Urk te zwaaien met een mes en riep volgens getuigen 'Allah Akbar'. Of het dat ook was blijft echter onduidelijk, want nadat agenten hem overmeesterd hadden zei de politiewoordvoerder dat 'hij liep te zingen in een vreemde taal.'

2) Stationszanger - Roem is vergankelijk. Daar is de Zwolse zanger Hans Jansen (42) wel van doordrongen. Hij ging door een mallemolen van optredens en radioshows nadat een video van zijn optreden met de piano in de Zwolse stationstunnel viraal ging. ,,Ik merk dat ik hier heel erg blij van word. Dit is wat je als muzikant wilt.’’

3) Motorendiefstal - Motoren blijken letterlijk roofgoed. Bij Hofstede Motoren aan de Industrieweg in Staphorst zijn twaalf motoren en vijf mountainbikes gestolen. Klaas Hofstede is er van overtuigd dat het professionals zijn geweest die met zijn handel aan de haal zijn gegaan: ,,Als je ziet dat ze eerst mijn camera’s en lamp hebben afgedekt voordat ze aan de slag zijn gegaan. En ook de manier waarop ze de roldeur open hebben gemaakt… Daar is geen grof geweld gebruikt of zo."

4) Wolf-look-a-like - Wolven hebben een slechte naam. Dat komt door de sprookjes. En als er dan weer berichten verschijnen dat er wolven in Nederland zijn is iedereen gespitst op deze dieren. Dat bleek deze week in Sibculo. Toen Eddie Wolters de video van de 'Wolf van Sibculo' zag wist hij gauw beter.