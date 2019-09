Gemist? Alwéér brandstichting in Deventer. En: doelwit liquidatiepoging Zwolle is een bekende van de politie

Brandstichting - Deventer is opnieuw opgeschrikt door een nachtelijke brand. Een camper ging vannacht in vlammen op in de wijk Het Oostrik. De politie gaat uit van brandstichting. Voor de derde keer in vijf dagen tijd.

Wie in het verwrongen staal en hout op de parkeerplaats aan de Toutenburg nog een leuk campertje herkent, is knap. Van de gezellige vakantiewagen waarmee de familie deze zomer nog naar Spanje trok, is helemaal niets meer over.

Kogelregen - Het doelwit van de liquidatiepoging zondag in de Zwolse wijk Stadshagen is de oud-eigenaar van grillroom Da Vinci in de binnenstad. Dat bevestigen diverse bronnen rond het onderzoek. De 25-jarige man is een bekende van justitie en politie: hij werd in de afgelopen jaren onder meer veroordeeld voor oplichting, mishandeling en drugsbezit.

Burgemeester Peter Snijders sluit per direct een woning aan de Van Disselstraat in de Zwolse wijk Stadshagen waar zondagochtend vroeg een liquidatiepoging plaatsvond.

Voor de rechter - De Belgische binnenvaartschipper Laszlo Olislagers sleept de gemeente Deventer voor de rechter. De schipper leed in de zomer van 2018 naar eigen zeggen 60.000 euro schade doordat hij een maand vastzat in de haven van Deventer. Nu de gemeente een verzoek om compensatie heeft afgewezen, wil hij bij de rechter alsnog gelijk - en geld - krijgen.

Zwarte piet - Apeldoorn heeft een eerste pro-zwartepietenactie te pakken. De vraag is wel hoeveel mensen het protest hebben meegekregen - en of de boodschap meteen duidelijk was. Bij de initiatiefnemers zit een man die eerder opvallende acties in rechtse hoek uitvoerde. De Zwartepietenactiegroep heeft afgelopen nacht een spandoek opgehangen aan het stadhuis aan het Marktplein. ‘Zwarte Piet is hier niet welkom’, stond daarop te lezen. Die zin kan wat verwarrend zijn. Want degenen die het doek ophingen, bedoelen het als een aanklacht. De actiegroep ziet juist de traditionele Zwarte Piet wél graag bij de intocht.

Hoe opiniepeiler Maurice de Hond steeds weer in Deventer moordzaak duikt: ‘Louwes interesseert me niet’