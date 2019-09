Gemist? Apeldoorn strijdt tegen lachgas op straat, Vechtdal Kliniek failliet door gebrek aan personeel

Stikstof - Het stikstofbesluit raakt grote projecten als de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twente, de verbreding van de N50 bij Kampen en de plannen voor de N35. In hoeverre worden de werkzaamheden daadwerkelijk bedreigd? ,,Het zou kunnen dat we de nieuwe delen van de weg nog niet mogen open stellen.’’

Lachgas aan banden - Het gebruik van lachgas in het openbaar wordt in Apeldoorn aan banden gelegd. Politieagenten en gemeentelijk toezichthouders krijgen de mogelijkheid om heel gericht in te grijpen als het populaire roesmiddel tot overlast leidt. Wie lachgas gebruikt en overlast veroorzaakt wacht een boete.

Vechtdal Kliniek failliet - De Vechtdal Kliniek in Hardenberg is failliet. Ruim 200 patiënten moeten bij andere GGZ-instellingen worden ondergebracht. Een tekort aan psychiaters en psychologen is de oorzaak van het bankroet. ,,In de provincie is het probleem nijpend.”

Broer betaalt - Grote opluchting bij een aantal gedupeerden van de doneerwebsite Dream or Donate: zij hebben het geld terug dat via crowdfunding voor hun goede doel was ingezameld. Op verschillende sociale kanalen melden meer dan vijftien mensen dat vandaag het geld bijgeschreven is op de rekening, in één geval een bedrag van bijna 21.000 euro.

Jan Vlug geschokt - De liquidatie van advocaat Derk Wiersum heeft voor een enorme schok gezorgd. Ook strafpleiter Jan Vlug uit Deventer is vol ongeloof na de moord in Amsterdam. ,,Naarmate de dag vorderde, werd ik er steeds harder door geraakt. Dit is gewoon terreur. Een regelrechte aanval op onze rechtstaat.”

Beste vriend van Ricksen - Zwollenaar Vincent de Vries schreef een biografie over het drank- en drugsleven van Fernando Ricksen (43). Door hun samenwerking werden ze beste vrienden. Vandaag stierf de ex-voetballer, na een lange weg, aan de gevolgen van ALS. ,,Ik heb gehuild, maar ben ook opgelucht. Fernando woog nog maar 35 kilo...’’