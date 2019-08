Gemist? Apeldoornse moeder verongelukt in Turkije, PvdA’ers uit regio woest na boerka-actie bij Gay Pride

Omstreden testamenten - Testamenten van mensen met een zware verstandelijke beperking vormen steeds vaker inzet van (juridische) strijd. De testamenten zijn omstreden omdat niet duidelijk is of zij wilsbekwaam waren toen de akte werd opgemaakt. Emeritus hoogleraar Martin Jan van Mourik, de autoriteit op het gebied van notarieel recht, kent vele tientallen gevallen en stelt: ,,Het is een grote graaiende bende.’’

Apeldoornse verongelukt in Turkije - Een drama voor een gezin uit Apeldoorn dat vakantie vierde in Turkije. Bij een zware botsing zaterdagnacht tussen een tractor en een Nederlands busje is Buket Koç, de 45-jarige moeder van het gezin, om het leven gekomen. De vader en vier kinderen zijn na het ongeluk met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

PvdA’ers woest na boerka-actie - Prominente PvdA’ers uit Deventer en Zutphen zijn woest op hun Amsterdamse partijgenoten die zaterdag tijdens de Gay Pride in de hoofdstad actie voerden tegen het boerka-verbod dat vorige week inging. ,,Dit past zo niet bij onze partij.”

Bier voor Normaal - De Normaal-fanclub Anhangerschap heeft vandaag een eigen bier gelanceerd vanwege haar 40-jarig bestaan. ,,En bier is altijd goed’’, zei zanger Bennie Jolink tijdens die lancering. Dat de opbrengst naar een goed doel in Afrika gaat, raakte de boerenrocker. ,,Een vriend van mij zorgt dat daar artsen worden opgeleid.’’

Overval Apeldoorn - Na een klopjacht vanwege een gewapende overval op Cameratools in Apeldoorn vanmiddag heeft de politie vijf verdachten gepakt. De daders spoten in de winkel bij meerdere aanwezigen pepperspray in de ogen en deden bij een moedige medewerker handboeien om. De vluchtauto werd later brandend teruggevonden in een bos. De buit is volgens eigenaar Niels Lubbers aanzienlijk.

Sterke kerk - Kerken stromen leeg, godshuizen worden restaurants of appartementen. Maar het kan ook anders, zoals in de piepkleine Waalse Kerk in Zwolle. ,,We hebben wel aanbiedingen gehad van horecabazen, maar we zijn voor geen prijs te koop. Zelfs Jonnie Boer komt er niet in!’’