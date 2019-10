Gemist? Auto knalt door winkelpui, oudere vrouw met rollator raakt zwaargewond. En: Zwartsluis herinnert zich vooral één zoon gezin Ruinerwold

Ruinerwold - Zwartsluis is pijnlijk getroffen. Hoe kan het dat een gezin jarenlang in het dorp woonde en achteraf veel meer kinderen bleek te hebben dan dat buren wisten? Ze kenden er hooguit drie, geen negen. In Zwartsluis, waar het gezin enige jaren woonde, slaan de feiten in als een bom. De kroegbaas in Zwartsluis kan zich alleen een zoon en een dochter herinneren.

Leerplichtambtenaar - Een leerplichtambtenaar van de gemeente Zwartewaterland deed in het verleden onderzoek naar de situatie binnen het gezin dat deze week in afzondering werd aangetroffen in het Drentse Ruinerwold. Volgens burgemeester Eddy Bilder was er destijds geen aanleiding om in te grijpen. De situatie werd ‘in orde’ bevonden.

Overleden - De man die vorige week maandag zwaargewond raakte bij een ongeval op een werf aan de Expansie in Marknesse, is nog diezelfde dag aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de arbeidsinspectie.

Vuurwerk - Apeldoorns vuurwerkverbod splijt dorp Klarenbeek in tweeën. ‘Krijgen we nu grenscontrole?’ Vuurwerkverkopers zijn furieus en ontgoocheld, nu de gemeente Apeldoorn volgend jaar een algeheel afsteekverbod wil invoeren. ,,Apeldoorn wordt de eerste gemeente die een jarenlange traditie om zeep helpt’’, constateert Marcel Teunissen van branchevereniging BPN.

Zwaar gewond - Een automobilist is vanmiddag achteruit een winkelpui aan de Zuiderzeestraatweg op de grens van Hattem en Hattemerbroek ingereden. Daarbij is een oudere vrouw met haar rollator zwaargewond geraakt. Het dramatische ongeval gebeurde bij een winkel in tweedehands spullen van de stichting Dorcas.

Verkeersregelaars - Van die mensen die vrijwillig een weg afzetten om vervolgens van alles naar hun hoofd geslingerd te krijgen omdat niemand er tegenwoordig meer van gediend is even stil te moeten staan. Is dat beeld juist? Vandaag helpt verslaggever Angelique Rondhuis een handje bij de etappe van Olympia’s Tour door de gemeente Voorst. Drie keer moet de weg dicht voor het overige verkeer om de wielrenners door te laten.

Pietenbesluit maakt heftige reacties los in en buiten Deventer: ‘Dit is chantage’