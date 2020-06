Gemist? Automobilist net op tijd uit ‘nieuwe’ brandende auto en felle reacties bij demonstratie Deventer

Demonstratie 1,5 meter - De demonstratie tegen de 1,5 metersamenleving leidde vanmiddag in de Deventer binnenstad tot felle reacties. Van voor- én tegenstanders van de coronaregel die mogelijk in de wet wordt opgenomen. ,,Ik denk niet dat deze demonstranten een familielid hebben zien creperen door corona…”

Brandende auto - Een automobilist kwam vanmiddag met de schrik vrij toen zijn auto op de Laan van Maten, ter hoogte van de Imkersdreef, in Apeldoorn spontaan in brand vloog. De man zag de vlammen onder de motorkap vandaan komen en kon de Opel tijdig verlaten. Hij bleef ongedeerd. Saillant detail: de man was pas sinds een dag de eigenaar van de auto.

Koorbazen in tv-show ‘We Want More’ - Met een combinatie van zang, beatbox en spokenword heeft het 55 koppige mannenkoor De Koorbazen uit Zwolle de halve finale van de nieuwe talentshow ‘We Want More’ gehaald. Het a capella koor wist met een eigen versie van het nummer ‘Smells Like Teen Spirit’ de jury van het tv-programma op SBS6 te overtuigen. Gisteravond werd de eerste aflevering van de show uitgezonden.

Droomhuis of nachtmerrie? - De zelfgebouwde boomstamwoning van Henk Palts en Corita Harleman in de Deventer wijk de Zandweerd is bijna een toeristische attractie. Door een langslepend conflict met de gemeente dreigt hun droomwoning zo langzamerhand een nachtmerrie te worden. ,,We slapen er niet meer van.”

Schuurbrand toch niet aangestoken - Na uitgebreid onderzoek in Wilp concludeert de politie dat de brand die vannacht woedde bij de woning van Nana Scholten niet is aangestoken. Scholten is de initiatiefnemer achter de demonstratie tegen racisme en politiegeweld in Deventer, morgenmiddag. ,,We constateren geen strafbare feiten’’, zegt politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen nadat de politie en brandweer de hele ochtend onderzoek deden op de plek waar vannacht twee schuren in rook opgingen.

