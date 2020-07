Gemist? Bedreiger Amalia had ‘paar biertjes’ op. En: tuinrukker joeg oudere vrouwen schrik aan

SCHIETPARTIJ

Er is een tweede verdachte aangehouden voor de schietpartij die maandagnacht in de Apeldoornse wijk De Maten plaatsvond.

STEEKPARTIJ

Drie minderjarigen zijn afgelopen maandag opgepakt voor een steekpartij in Zwolle. Bij de steekpartij raakte een 19-jarige inwoner van Zwolle ernstig gewond.

AUTHENTIEK

Op de drafbaan in Emmeloord lijkt de tijd al 60 jaar stil te staan. De houten tribune, de loketten, de omheining: het complex is in bijna alles nog authentiek. Het aantal paardenkoersen is bescheiden, maar begin tegen de vrijwilligers niet over ‘vergane glorie’. ,,Zo erg is het ook weer niet.’’

BEDREIGER

De 32-jarige Zwollenaar die bekend heeft dat hij prinses Amalia via Instagram dreigende teksten stuurde, blijft vastzitten. Hij zei donderdag tegen de rechters dat hij zichzelf als ontoerekeningsvatbaar ziet.

CORONABOETES

De kans op een bon vanwege het niet houden aan de coronaregels wordt vanaf nu groter in IJsselland. De Veiligheidsregio IJsselland kondigt aan dat er strenger toezicht komt op het naleven van die regels.

TUINRUKKER

De 61-jarige Alexander U. uit Eefde hoorde vandaag een celstraf van 15 maanden cel tegen zich eisen, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Hij zou in 2019 en 2020 steeds bij twee vrouwen in Eefde en Warnsveld voor het raam hebben gemasturbeerd terwijl hij zijn geslachtsdeel met een lampje bescheen.

CAFEBRAND

Ongeloof. De confrontatie. Het rouwproces. De afgelopen dagen vormden voor Fedde Bakker een emotionele achtbaan. Zijn café De Tagrijn in Zwolle werd zondag door brand verwoest. Nu is het puinruimen, verwerken en voorzichtig naar de toekomst kijken. ,,Maar zo ver ben ik nog lang niet.’’

VEEL CORONATESTEN

Het aantal mensen dat zich laat testen op het coronavirus neemt de laatste dagen flink toe. De landelijke GGD GHOR constateert sinds een week dat het extra druk is op de speciale telefoonlijn die je kan bellen om een test aan te vragen. Ook de GGD’s in Oost-Nederland merken dat het drukker wordt. In IJsselland hebben ze de testcapaciteit fors opgeschaald en in Flevoland zijn vandaag zelfs alle beschikbare coronatesten gebruikt.

ALLES OF NIETS

De Urker viskotter Sursum Corda (UK172), die maandagavond voor de Deense kust vastliep in ondiep water is nog altijd niet losgetrokken. Urker collega’s Jan en Wim de Boer zijn met hun schip sinds vanmiddag bezig met een nieuwe reddingsactie. ,,Het gaat nog niet erg vlot.” Vannacht moet het gebeuren, dan is het alles of niets.

Bekijk hieronder de Stentor Nieuwsupdate van vandaag:

Hieronder vind je een greep uit de populairste video’s van dit moment: