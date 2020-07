Gemist? Bekende toxicoloog zegt ‘vaarwel’. En: meer wolven op de Veluwe

NADEEL

Het Cruyff Court in Kampen gaat ’s avonds een uur eerder op slot. De vervroegde sluiting is een van de maatregelen om overlast rond het veld een halt toe te roepen. Want die loopt volgens omwonenden al veel te lang de spuigaten uit.

VALLENDE TAK

De gemeente Zutphen blijft erbij alles aan te hebben gedaan om te voorkomen dat een tak bij de opstapplek van de Fluisterboten in 2015 op voorbijgangers zou vallen. Zutphen stapt daarom naar de Hoge Raad om in cassatie te gaan tegen de uitspraak in hoger beroep waarin het gerechtshof de gemeente aansprakelijk stelde voor blijvend letsel bij een Amsterdamse toeriste.

ZELFDODING

Het aantal zelfdodingen in Overijssel is voor het tweede jaar op rij gestegen terwijl het landelijke ‘zelfmoordcijfer’ voor het tweede jaar op rij is gedaald. In 2019 beroofden 138 inwoners van Overijssel zich van het leven, een jaar eerder waren dat er 114. GGD IJsselland wil dat er meer over zelfdoding wordt gepraat. ,,Het taboe moet eraf.’’

MEER WOLVEN

Het wolvenpaar op de Noord-Veluwe heeft opnieuw jongen gekregen. Het is voor de tweede keer in anderhalve eeuw dat in Nederland wolvenjongen zijn geboren. Waarschijnlijk zijn het er vier. Het is ‘vrij bijzonder’ we het nu al weten, zegt Glenn Lelieveld van het meldpunt Wolven in Nederland. ,,Dat gebeurt elders in Europa pas in het najaar.”

GRILLROOM

Zwollenaren Idris M. (26) en Vincent F. (27) zijn woensdag in hoger beroep vrijgesproken voor het in brand steken van hun eigen grillroom, Da Vinci, in de binnenstad van Zwolle. Dat is een nederlaag voor het Openbaar Ministerie.

PICNIC

,,Corona haalt de toekomst vijf jaar naar ons toe.’’ Dat zegt Picnic-topman Michiel Muller bij de opening van zijn nieuwe distributiecentrum in Apeldoorn. Die stond pas over een jaar gepland. Omdat de online bestellingen explosief toenemen was haast echter geboden, zegt Muller.

VAARWEL!

Een heftig bericht op Twitter: ‘Mijn levenseinde is in zicht. Ik hoop dat mijn werk zal bijdragen aan radicale hervorming van de landbouw en een sterk verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ik dank mijn duizenden volgers voor hun steun. Ik hoop dat jullie me in goede herinnering zullen houden. Vaarwel!’. Was getekend: Henk Tennekes geboren en getogen in Zutphen.

RAT

De muskusrattenbestrijding van het waterschap Drents Overijsselse Delta verspilt veel geld aan het uitrukken voor een ‘verkeerde rat’. Bij acht van de tien meldingen blijkt het te gaan om een bruine rat. De bestrijding van die soort is het pakkie an van de gemeente of een particuliere bestrijdingsdienst in plaats van het waterschap.

