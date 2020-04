Gemist? Beschoten Audi razendsnel verkocht. En: We rijden keurig 100 km/u ondanks lege snelweg

Emoties in de gehandicaptenzorg - Tienduizenden verstandelijk gehandicapten in zorginstellingen mogen al weken geen bezoek ontvangen vanwege de coronacrisis. Ook niet van hun ouders. Dat zorgt voor spanningen en emoties en leidt soms tot geweld. ,,Ze snappen niet goed wat er gaande is.”

Te koop: auto met kogelgaten - Een opknappertje, zo mag je ’m best noemen: de Audi A7 die in september in Zwolle werd doorzeefd met kogels heeft een nieuwe eigenaar. Die betaalde er een schijntje voor, nadat de auto van de van poging tot moord verdachte Idris M. plots opdook op een verkoopsite. In originele staat. Dat wil zeggen: met alle kogelgaten er nog in.

Felle brand - Een transformatorhuisje bij het zonnepark langs de N351 bij Emmeloord is vanmiddag in brand gevlogen. Hierin zaten honderden liters olie, die door het vuur zwaar giftig kon worden, stelt de brandweer Flevoland. De brandweer liet het huisje uitbranden. Er was geen gevaar voor de omgeving.

Invallen en arrestaties in Zwolle - Vijf mannen uit Zwolle zijn vandaag opgepakt op verdenking van het dealen in harddrugs, wapenbezit en het kopen van drugs. De politie viel vijf panden binnen verspreid over de stad. Daarbij is ook een vuurwapen gevonden.

Dodelijk ongeluk Vorden - Bij een ongeval in Vorden is vanmiddag een fietser om het leven gekomen. De fietser kwam op de kruising van de Veldslagweg met de Deldenseweg in aanrijding met een auto.

