Gemist? Bewoners brandflat Apeldoorn ontzet. En: ‘liegen’ om als winnaar uit de bus te komen

LIEGEN

Frauduleuze ‘side letters’ (begeleidende brieven) van Chinese fabrikanten van elektrische bussen waren onderdeel van de aanbesteding die het vervoersbedrijf Keolis vorig jaar september wist te winnen. Dat meldt Follow the Money op basis van goed ingevoerde bronnen. Aanbestedingsexpert Wouter Stolwijk vermoedt grote gevolgen, vertelde hij de Stentor: ‘Er is gelogen tegen de provincie’.

HOE KAN DIT?

In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex aan de Anklaarseweg. De bewoner van het appartement is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De omgeving snapt er niets van. Ze hebben zo vaak over deze buurman geklaagd. Waarom heeft woningstichting Ons Huis het zover laten komen?

DODELIJK ONGEVAL

Een 51-jarige man uit de gemeente Heeze-Leende is zondagmorgen verongelukt in Wezep toen hij werd geschept door een trein. Het treinverkeer tussen Zwolle en ‘t Harde lag enige tijd stil na het ongeluk.

SNELWEG DICHT

Snelweg A28 tussen Wezep en ’t Harde was vandaag urenlang dicht vanwege een diesellekkage na een ongeval met een vrachtwagen. De chauffeur raakte een auto met daarin een man, vrouw en kind.

VESTING VALT

De vesting van Elburg verandert dit jaar in december niet in een Victoriaans stadje rond 1900. Geen kostuums, geen koren, geen vuurkorven. Winter in de Vesting is afgelast. De organisatie heeft deze week besloten er van af te zien. De oorzaak: corona.

KINDERLOKKER

De politie in Zwolle is opnieuw op zoek naar een man die een jong meisje heeft lastiggevallen. Dit gebeurde zaterdagmiddag in de wijk AA-Landen. ,,We nemen dit zeer serieus’’, zegt een woordvoerder.

DRUGSVILLA

Leden van het arrestatieteam zijn een villa in Willemsoord binnengevallen. In de villa trof het arrestatieteam een drugslab aan. Een man is in de villa in de bossen van het Overijsselse dorpje aangehouden.