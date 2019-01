Gemist? Bloedmaan goed te zien en overlevers op schoolreisje

videoDe Deventer overlevers die voor het eerst in hun leven het Haagse binnenhof en de Tweede Kamer bezoeken. Genieten van het bijzondere fenomeen van de bloedmaan. In deze vrieskou hebben daklozen het moeilijk. Voor Noord-Veluwe wordt een plan voor liefst 120 windmolens gepresenteerd. En zou het bereikbaarheidsprobleem van Isala in Zwolle met het wijzigen van de bezoektijden eindelijk ten einde zijn? Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.

OP BEZOEK BIJ ASSCHER - Het was een schoolreisje bij uitstek. Op uitnodiging van PvdA-leider Lodewijk Asscher brachten de vier overlevers, die naar eigen zeggen net teveel geld hebben om dood te gaan, maar te weinig om van te leven, met hun vrouwen een bezoek aan de Tweede Kamer. De overlevers voelen zich al jaren in de steek gelaten door de politiek en met name door de PvdA. Of de PvdA-leider het leven voor de overlevers aangenamer kan maken blijft vooralsnog ongewis, de dag zelf was er een voor hen om nooit meer te vergeten.

VELEN ZIEN BIJZONDERE BLOEDMAAN - De thermometer gaf min negen aan. Dus ja. Muts op, handschoenen aan. Trappelen met de voeten, in de strijd tegen de wintertenen. Want die bijzondere bloedmaan moest worden gezien. Want van al dat buiten staan raak je snel verkleumd, weet Alex Scholten, voorzitter van de Volkssterrenwacht op Bussloo. Maandagochtend verwonderden vele inwoners zich van het bijzondere fenomeen van de bloedmaan, die pas in 2025 en vervolgens weer in 2029 te aanschouwen is.

PLEK GEZOCHT VOOR 120 WINDMOLENS - De regio Noord-Veluwe is op zoek naar geschikte locaties voor ruim 120 windmolens en 850 hectare aan zonnevelden om de komende jaren voldoende duurzame energie op te wekken. Vooral wordt gekeken naar de open weidegebieden. Dit plan zal vast niet zonder slag of stoot kunnen worden gerealiseerd, want het wegzetten van zonnevelden en windturbines in deze regio kan verstrekkende gevolgen hebben voor de aanblik van het gebied, erkent ook Simon Miske van Samenwerking Noord-Veluwe.

ZIEKENHUIS PAST BEZOEKTIJDEN AAN - Het is bezoekers van Isala in Zwolle een doorn in het oog. De verre van ideale bereikbaarheid. Het ziekenhuis wil hier door het aanpassen van de bezoektijden per 1 februari een einde aan maken. Isala deed zelf onderzoek naar de problematiek. En wat bleek? Door de wisseling van de diensten van ziekenhuispersoneel, de start van het bezoekuur en aankomst van de patiënten voor de dagbehandeling die tegelijkertijd vielen, verliep de bereikbaarheid moeizaam.

DAKLOZE ANTON TROTSEERT KOUDE - Waar sommige mensen genieten van het winterweer, is er ook een aantal mensen in bijvoorbeeld die deze periode pittige dagen en nachten doormaken: de dak- en thuislozen. Hulpverleners zagen meerdere mensen gezien buiten slapen. Zo troffen outreachend hulpverleners van Stimenz - hulpverleners die de straat op gaan - in Apeldoorn de dakloze Anton aan. Die gaf aan geen verdere hulp nodig te hebben, maar was wel blij met een paar mandarijnen.