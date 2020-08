Gemist? Boer uit Luttenberg bouwt douche voor zijn koeien en steekpartij in Apeldoorn blijkt gefilmd

Heftige beelden - De steekpartij die gisteravond in het Apeldoornse Oranjepark plaatsvond, heeft een toeschouwer gefilmd. Daarop is te zien dat er in totaal zeven mensen bij de ruzie betrokken zijn. Al houdt één van hen zich wat afzijdig.

Bestseller - Francien Regelink (32) lanceert na haar debuut - Francien laat je tieten nog eens zien - haar opvolger. De Achterhoekse schrijfster staat alweer in de bestsellerlijsten. Dit keer geen verhaal hoe ze slachtoffer van sexting werd maar een boek over adhd. ,,Ik wil mijn dorp haar gek teruggeven.’’

Explosie - Een enorme knal en toen rinkelend glas. Rond 01.00 in de nacht van woensdag op donderdag is bij zorgaanbieder Meesterwerk aan het Diezerplein in Zwolle een explosief door de brievenbus gegooid. Bij de explosie is niemand gewond geraakt. ,,We schrokken ontzettend. Voor hetzelfde geld hadden we ze niet gezien en was dat putje voor onze deur opgeblazen.’’

Tiny house - Aan de rand van de Apeldoornse wijk Zuidbroek verrijzen de eerste tiny houses. Samenwonen in een zelfvoorzienend huis van maximaal 28 vierkante meter is in alle opzichten een uitdaging, ontdekken kersverse bewoners Charlotte en Dirk. ,,Stroom in overvloed, met dank aan de zon. Maar water… dat is nu wel even een dingetje.’’

Grasmeester weet raad - Tuinen en gazonnen zuchten onder de zinderende hitte. Acht dagen dertig-plus graden, het laat zijn sporen na op het gevoelige gras. Gele plekken. Dorre droogte. Wat te doen? Jaap Verhagen weet raad. De ‘beste Grasmeester van 2020' weet als geen ander hoe je gras in een goede conditie moet houden.

Premium-verhaal van de dag

Een koude douche - Boeren liggen door de extreme hitte onder een vergrootglas. Een nieuw meldpunt is daar het laatste voorbeeld van. Wat doen boeren om hittestress bij hun vee te voorkomen? De Sallandse melkveehouder Rudie Freriks bouwde een ‘koeiendouche’ in de stal.