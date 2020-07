Gemist? Boeren rukken op naar De Bilt zonder trekkers. En: excuusgebak voor veehouder Gerjan

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het nieuws van woensdag 22 juli.

NETJES

Het boerenprotest bij Bilthoven en De Bilt is ‘ordentelijk verlopen’ vandaag, zo stelt de Veiligheidsregio Utrecht. Zij schatte in dat er zo’n 1500 boeren op de actie nabij het RIVM afkwamen. Er werden zeker vijf aanhoudingen verricht, maar dat ging om buitenstaanders die het protest wilden verstoren.

STEVIG BEGIN

PEC kende de afgelopen jaren een zwakke start in de eredivisie en de kans dat de Zwolse club komend seizoen uit de startblokken schiet lijkt met ontmoetingen tegen Feyenoord, PSV en AZ in de eerste vijf speelronden klein. Het eerste weerzien met succescoach Ron Jans (FC Twente) vindt op 31 oktober in Enschede plaats.

DOOR HET LINT

Angstige momenten voor een chauffeur van Taxi Zwolle toen een 63-jarige man uit Zwartsluis dinsdag compleet door het lint ging. Hij sloopte de speciale coronaschermen in de taxi, probeerde het voertuig te stelen, bedreigde de chauffeur en politieagenten en sloeg één van de agenten zelfs vol op het achterhoofd. De chauffeur krijgt een paar dagen rust. ,,Hij is heel erg geschrokken.”

BANENVERLIES

De van fraude beschuldigde busmaatschappij Keolis vreest dat het intrekken van de vergunning om in Gelderland, Overijssel en Flevoland te rijden ten koste gaat van 260 banen.

RUGBYERS GRIJPEN IN

Vijf politiewagens snellen naar Park de Wezenlanden in Zwolle na een melding over een vechtpartij tussen twee groepen tieners dinsdagavond. Hulp komt uit onverwachte hoek: trainende rugbyers.

WANTROUWEN

Vanwege onderling wantrouwen en slechte samenwerking komt er een extern onderzoek naar het functioneren van het Ermelose gemeentebestuur. Dat valt op te maken uit de woorden van CDA-fractievoorzitter Sarath Hamstra. ,,Ermelo is de laatste tijd vaak slecht in het nieuws geweest. We willen dat dat verandert”, zegt Hamstra namens alle zes fracties in de gemeenteraad.

ARSENAAL

Een uzi-machinegeweer, een pistool, een geweer, geluidsdempers en 1511 patronen. Allemaal gevonden in de woning van een 34-jarige man uit Zwolle. Die moet daar 15 maanden de cel voor in.

EXCUUSGEBAK

Eind goed, al goed. Esther Ouwehand, fractieleider van de Partij voor de Dieren, heeft vandaag haar excuses aangeboden voor een tweet die tot een flinke rel heeft geleid. Ze suggereerde dat veehouder Gerjan Roetert uit Wesepe het niet zo nauw neemt met de milieuregels, maar komt daar nu op terug.

VLOT

De Urker viskotter UK-172 die maandagavond voor de Deense kust vastliep in ondiep water wordt mogelijk vannacht nog losgetrokken. Een groep dorpsgenoten onder aanvoering van Jan de Boer gaat de klus op eigen houtje klaren. ,,We hebben elke minuut contact met de bemanning. Ze maken het goed, er is geen paniek.’’

